Virus SARS-CoV-2 có thể sống sót khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao

Giáo sư Remi Charrel và các đồng nghiệp tại Đại học Aix-Marseille ở miền Nam nước Pháp đã để loại virus này sống trong môi trường có nhiệt độ 60 độ C trong vòng 1 giờ và nhận thấy rằng một số chủng vẫn có thể sinh sôi nảy nở. Trong khi đó, nhiệt độ tự nhiên cao nhất trên trái đất là 56,7 độ C được ghi nhận tại Thung lũng Chết ở California vào ngày 10/7/1913.

Virus SARS-CoV-2 có thể sống sót khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Ảnh: Shutterstock

Nhóm nghiên cứu đã lấy tế bào thận ở loài khỉ xanh châu Phi – một vật chủ tiêu chuẩn dùng cho các xét nghiệm liên quan đến hoạt động của virus. Các tế bào này được nạp vào các ống xét nghiệm đại diện cho hai môi trường khác nhau, một loại là môi trường “sạch” và một loại là “môi trường bẩn” có protein động vật để mô phỏng việc kiềm chế sinh học trong các mẫu thực tế.

Sau khi làm nóng, chủng virus trong môi trường sạch bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, một số chủng trong môi trường bẩn vẫn tồn tại. Quá trình làm nóng đã dẫn đến việc giảm rõ rệt hoạt động lây nhiễm của hầu hết các chủng virus nhưng vẫn còn các chủng khác duy trì hoạt động, đủ để có thể bắt đầu một đợt lây nhiễm mới.

Đã có sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu thực hiện các thí nghiệm đối với virus corona chủng mới trên toàn thế giới. Tuy nhiên có nhiều công trình nghiên cứu được thực hiện trong những phòng thí nghiệm ít được bảo vệ. Các kỹ thuật viên trong những phòng thí nghiệm này đều phải tiếp xúc trực tiếp với mẫu, vì thế họ cần phải “vô hiệu hóa” trước khi bước sang chu trình xử lý tiếp theo.

Giao thức 60 độ C, kéo dài 1h đồng hồ đã được áp dụng tại nhiều phòng thí nghiệm để ngăn chặn một loạt các loại virus nguy hiểm, trong đó có Ebola. Đối với virus SARS-CoV-2 nhiệt độ này có thể đủ để xử lý các mẫu có lượng virus thấp bởi nó có thể tiêu diệt một tỷ lệ lớn các chủng. Nhưng nó có thể không hiệu quả đối với các mẫu có chứa lượng virus cực cao, theo các nhà nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu Pháp nhận thấy nhiệt độ cao hơn có thể giúp giải quyết vấn đề. Ví dụ làm nóng các mẫu đến 92 độ C trong 15 phút có thể vô hiệu hóa hoàn toàn virus. Tuy nhiên nhiệt độ cao như vậy có thể làm phân tách RNA của virus và giảm độ nhạy của xét nghiệm. Do đó, họ đề nghị sử dụng hóa chất thay vì dùng nhiệt tiêu diệt virus, để cân bằng giữa sự an toàn của nhân viên phòng thí nghiệm và tính hiệu quả của xét nghiệm.

Thí nghiệm của Pháp cung cấp những thông tin có giá trị nhưng tình hình trong thực tiễn có thể phức tạp hơn nhiều so với những mô phỏng trong phòng thí nghiệm, theo các nhà khoa học.

“Virus này phản ứng khác nhau với sự thay đổi trong môi trường. Nhiều công trình nghiên cứu vẫn đang được thực hiện để giải quyết những câu đố này”, một chuyên gia nghiên cứu virus corona tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết.

Từng có hy vọng rằng dịch bệnh ở bắc bán cầu sẽ giảm bớt khi nhiệt độ tăng do sự chuyển mùa. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây đã phát đi tín hiệu đáng báo động rằng Covid-19 có thể tiếp tục lan rộng suốt mùa Hè./.