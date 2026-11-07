Virus Tây sông Nile tiếp tục lan rộng tại châu Âu

ECDC cho biết Italy tiếp tục là tâm dịch lớn nhất châu Âu khi ghi nhận hơn 760 ca nhiễm, trong đó có trên 720 ca lây truyền nội địa và ít nhất 57 trường hợp tử vong. Sự lưu hành của virus được xác nhận tại 85 tỉnh thuộc toàn bộ 20 vùng của nước này, với gần 400 ca xuất hiện các biến chứng viêm hệ thần kinh. Về mặt thú y, Italy cũng là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 200 ổ dịch được phát hiện trên các loài chim hoang dã và hơn 30 ổ dịch trên đàn ngựa.

Diễn biến biến đổi khí hậu tại Tây Âu và Nam Âu, nơi các đợt nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa lớn bất thường trong mùa hè đã tạo môi trường lý tưởng cho muỗi Culex sinh sôi và mở rộng chu kỳ truyền bệnh. Ảnh: Reuters

Pháp cũng chứng kiến mùa dịch bùng phát mạnh nhất từ trước tới nay khi ghi nhận khoảng 160 đến 180 ca nhiễm nội địa trên người cùng 43 đợt bùng phát trên đàn ngựa. Số ca nhiễm tại Pháp phân bổ rộng tại 28 khu vực hành chính, mở rộng từ các vùng lưu hành truyền thống ở miền Nam lên các địa phương phía bắc.

Ở khu vực Tây Bắc Âu, Hà Lan đã ghi nhận hơn 70 ca nhiễm nội địa trên người tại 15 khu vực hành chính, trong đó có các ca tử vong đầu tiên liên quan đến virus này. Về phần mình, Bỉ lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận các ca lây nhiễm nội địa trên người với khoảng 15 trường hợp được xác nhận, đồng thời ghi nhận 14 đợt bùng phát trên ngựa và 26 ổ dịch trên chim hoang dã. Tại Đức, các cơ quan y tế ghi nhận 7 ca nhiễm trên người cùng các ổ dịch rải rác trên động vật, trong khi Áo ghi nhận 8 ca bệnh nội địa.

Nguyên nhân chính thúc đẩy sự mở rộng địa bàn của virus là diễn biến biến đổi khí hậu tại Tây Âu và Nam Âu, nơi các đợt nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa lớn bất thường trong mùa hè đã tạo môi trường lý tưởng cho muỗi Culex sinh sôi và mở rộng chu kỳ truyền bệnh từ chim hoang dã sang người và động vật. Phần lớn người nhiễm không có triệu chứng hoặc chỉ sốt nhẹ.

Tuy nhiên, khoảng dưới một phần trăm bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi, có nguy cơ gặp các biến chứng thần kinh nghiêm trọng như viêm não hay viêm màng não. Trước tình trạng virus xâm nhập sâu vào các vùng mới, các cơ quan y tế tại Italy, Pháp, Hà Lan và Bỉ đã áp dụng quy trình xét nghiệm bắt buộc đối với các mẫu máu hiến tặng tại những khu vực có ca nhiễm, đồng thời tăng cường giám sát dịch tễ thú y và khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng tránh muỗi đốt.