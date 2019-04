Visegrad, Nhật Bản thảo luận tăng cường hợp tác song phương

Hôm 25/4, tại thủ đô Bratislava (Slovakia), lãnh đạo bốn nước nhóm Visegrad - V4 bao gồm Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tổ chức hội nghị cấp cao để thảo luận định hướng thúc đẩy hợp tác hai bên trong nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini nói rằng, trong bối cảnh khủng hoảng chủ nghĩa đa phương hiện nay, tăng cường hợp tác giữa nhóm Visegrad và Nhật Bản có thể sẽ giúp tìm ra giải pháp cho các vấn đề mang tính toàn cầu quan trọng mà cả hai châu lục Âu – Á đang phải đối mặt.

hủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ 3, trái) và Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki (thứ 2, phải) tại cuộc họp ở Bratislava, Slovakia ngày 24/4/2019. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ông cho rằng Hiệp định đối tác kinh tế giữa Liên minh châu Âu và Nhật Bản có hiệu lực đầu năm nay là đòn bẩy cho việc mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào thị trường Trung Âu cũng như tăng cường trao đổi thương mại với khu vực.

Còn Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis thì nhấn mạnh nhóm Visegrad muốn đóng vai trò quan trọng hơn tại EU trong việc đàm phán các thỏa thuận thương mại với đối tác bên ngoài khối, trong đó có Mỹ hay Trung Quốc, bởi theo ông nhóm Visegrad luôn đoàn kết, có tiếng nói chung giải quyết các vấn đề của khu vực, và đặc biệt là một trong những nhà sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu.

Ông cũng nói rằng các quốc gia Visegrad có nhiều lợi thế hơn so với các nước khác trong EU khi có tỉ lệ thất nghiệp và nợ thấp, tăng trưởng đầu tư cao, và hơn hết là một môi trường an ninh, an toàn đáng tin cậy.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đánh giá cao tăng trưởng kinh tế ổn định của bốn nước trong nhóm Visegrad, cho đây là một trong những lý do mà nhiều công ty Nhật Bản đã, đang và sẽ đặt cơ sở sản xuất tại đây. Chỉ ra tiềm năng hợp tác lớn của khu vực, trong đó có ngành sản xuất xe hơi tại Slovakia hay ứng dụng robot tự động hóa trong sản xuất của Séc, Thủ tướng Abe nhấn mạnh các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục để ý tới những tiềm năng này và tăng cường quan hệ kinh tế với các nước trong khu vực.

Tại hội nghị, lãnh đạo 5 nước đã thảo luận nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, chống biến đổi khí hậu, khoa học-công nghệ….

Chuyến công du của Thủ tướng Abe tới Trung Âu thể hiện sự quan tâm ngày càng nhiều của Nhật Bản tới khu vực, nơi Trung Quốc đang ngày càng gia tăng sự ảnh hưởng của mình tại đây. Đây cũng là cuộc họp thứ ba của ông Abe với lãnh đạo 4 nước Trung Âu kể từ sau lần gặp gỡ tháng 10 năm ngoái, trong đó Tokyo được cho là đang tìm cách làm giảm sự quan tâm của khu vực đối với Trung Quốc./.