Vụ đánh bom ở Afghanistan: 57 người chết, 119 người bị thương

Theo Bộ Nội vụ Afghanistan, con số thương vong còn có khả năng tiếp tục tăng lên.

Vụ đánh bom bên ngoài trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 57 người chết và 119 người khác bị thương. Ảnh: Reuters

Tổng thống Afghanistan đã ngay lập tức lên án vụ tấn công khủng bố, đồng thời khẳng định vụ tấn công không thể làm đất nước chuyển hướng các mục tiêu cũng như làm suy yếu quá trình dân chủ tại quốc gia này./.

IS thừa nhận đánh bom tại trung tâm đăng ký bầu cử Afghanistan VOV.VN - Hãng tin Amaq của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cho biết, IS đã thừa nhận đánh bom bên ngoài một trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul.