Vụ nổ mỏ than nghiêm trọng nhất gần 17 năm ở Trung Quốc liên tục thay đổi số liệu

Chủ Nhật, 09:14, 24/05/2026
VOV.VN - Một vụ nổ khí gas tại mỏ than ở Sơn Tây, tỉnh sản xuất than lớn của Trung Quốc, đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng, trở thành tai nạn mỏ than tồi tệ nhất trong gần 17 năm qua ở nước này.

Số liệu thống kê mới nhất do chính quyền tỉnh Sơn Tây công bố tại cuộc họp báo tối muộn ngày 23/5 cho thấy, tính đến 10h37 tối cùng ngày, vụ nổ khí ga ở mỏ than Lưu Thần Dụ, thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây trước đó một ngày, đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 128 người bị thương.

Chiều cùng ngày, số người thiệt mạng từng được công bố là 90 người, trong khi số liệu thông kê buổi sáng là 8 người, dưới hầm chỉ còn lại 38 người.

Các quan chức thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc mặc niệm các nạn nhân vụ nổ khí gas mỏ than tại cuộc họp báo tối muộn ngày 23/5. Ảnh chụp màn hình cuộc họp báo trên China News

Số người thiệt mạng tăng nhanh chóng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra chỉ thị yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ việc và nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm những người liên quan. Sau đó, Thủ tướng Lý Cường đã yêu cầu “cung cấp thông tin kịp thời và chính xác”, trong khi Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh được cử đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý sự cố.

Trả lời câu hỏi của truyền thông địa phương tại cuộc họp báo về sự chênh lệch lớn và không đồng nhất trong số liệu, dấy lên nghi ngờ về việc báo cáo chậm và che giấu số liệu trong thông tin ban đầu, một quan chức địa phương cho biết: “Sau khi sự cố xảy ra, hiện trường rất hỗn loạn. Việc công ty thống kê không rõ ràng về số lượng công nhân đang làm nhiệm vụ, đã dẫn đến số liệu ban đầu không chính xác”.

Đây là vụ tai nạn mỏ than gây chết người nhiều nhất ở Trung Quốc trong gần 17 năm qua kể từ vụ nổ khí ga mỏ than ở tỉnh Hắc Long Giang năm 2009, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Khai thác than là một ngành công nghiệp có rủi ro cao. Mặc dù tình hình an toàn mỏ than ở Trung Quốc đã được cải thiện trong những năm gần đây, nhưng các vụ tai nạn vẫn xảy ra. Tỉnh Sơn Tây chiếm hơn 1/4 tổng sản lượng than của Trung Quốc. Theo thống kê chính thức, tỉnh này đã ghi nhận 64 vụ tai nạn mỏ than vào năm 2025, khiến 71 người thiệt mạng, đứng đầu trong các tỉnh, thành ở nước này.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Ấn Độ chặn yêu cầu của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
VOV.VN - Ngày 22/5, Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu đầu tiên của Trung Quốc về việc thành lập hội đồng giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan tới các chính sách hỗ trợ của nước này dành cho ngành năng lượng mặt trời và một số lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm Canada lần đầu tiên sau 10 năm

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/5 ra thông báo cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Canada từ ngày 28-30/5.

Lào giao gần 500 đối tượng lừa đảo qua mạng cho Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Công an Trung Quốc ngày 22/5 cho biết, lực lượng chức năng Lào đã giao 494 nghi phạm lừa đảo qua mạng và điện thoại xuyên quốc gia cho Trung Quốc và gọi đây là “kết quả quan trọng” trong nỗ lực chung đấu tranh chống tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia của cơ quan thực thi pháp luật hai nước.

Nổ mỏ than tại Trung Quốc: 8 người thiệt mạng, hàng chục công nhân mắc kẹt

VOV.VN - Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 38 công nhân vẫn còn mắc kẹt dưới lòng đất.

Thủ tướng Pakistan bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc 4 ngày

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 23/5 bắt đầu lên đường thăm chính thức Trung Quốc trong chuyến công du kéo dài 4 ngày nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai nước.

