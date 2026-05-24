Vụ nổ mỏ than nghiêm trọng nhất gần 17 năm ở Trung Quốc liên tục thay đổi số liệu

Số liệu thống kê mới nhất do chính quyền tỉnh Sơn Tây công bố tại cuộc họp báo tối muộn ngày 23/5 cho thấy, tính đến 10h37 tối cùng ngày, vụ nổ khí ga ở mỏ than Lưu Thần Dụ, thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây trước đó một ngày, đã khiến ít nhất 82 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 128 người bị thương.

Chiều cùng ngày, số người thiệt mạng từng được công bố là 90 người, trong khi số liệu thông kê buổi sáng là 8 người, dưới hầm chỉ còn lại 38 người.

Các quan chức thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc mặc niệm các nạn nhân vụ nổ khí gas mỏ than tại cuộc họp báo tối muộn ngày 23/5. Ảnh chụp màn hình cuộc họp báo trên China News

Số người thiệt mạng tăng nhanh chóng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra chỉ thị yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ việc và nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm những người liên quan. Sau đó, Thủ tướng Lý Cường đã yêu cầu “cung cấp thông tin kịp thời và chính xác”, trong khi Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh được cử đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý sự cố.

Trả lời câu hỏi của truyền thông địa phương tại cuộc họp báo về sự chênh lệch lớn và không đồng nhất trong số liệu, dấy lên nghi ngờ về việc báo cáo chậm và che giấu số liệu trong thông tin ban đầu, một quan chức địa phương cho biết: “Sau khi sự cố xảy ra, hiện trường rất hỗn loạn. Việc công ty thống kê không rõ ràng về số lượng công nhân đang làm nhiệm vụ, đã dẫn đến số liệu ban đầu không chính xác”.

Đây là vụ tai nạn mỏ than gây chết người nhiều nhất ở Trung Quốc trong gần 17 năm qua kể từ vụ nổ khí ga mỏ than ở tỉnh Hắc Long Giang năm 2009, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Khai thác than là một ngành công nghiệp có rủi ro cao. Mặc dù tình hình an toàn mỏ than ở Trung Quốc đã được cải thiện trong những năm gần đây, nhưng các vụ tai nạn vẫn xảy ra. Tỉnh Sơn Tây chiếm hơn 1/4 tổng sản lượng than của Trung Quốc. Theo thống kê chính thức, tỉnh này đã ghi nhận 64 vụ tai nạn mỏ than vào năm 2025, khiến 71 người thiệt mạng, đứng đầu trong các tỉnh, thành ở nước này.