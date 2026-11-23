Theo thông báo của chính quyền miền Đông Libya, vụ nổ xảy ra vào rạng sáng hôm 22/11, khi con tàu đang dừng lại để tiếp nhiên liệu và hàng tiếp tế trên đường trở về Nga.

Cũng vào tối qua, một máy bay không người lái đã tấn công một tàu thương mại treo cờ Malta ngoài khơi cảng Benghazi, trong một vụ tấn công riêng biệt. Bộ Y tế của chính quyền miền Đông Libya cho biết, tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu và một số người bị thương đang được điều trị.

Ngọn lửa bốc lên sau vụ nổ trên một tàu Nga neo đậu tại cảng Benghazi, Libya, ngày 22/11/2026. (Ảnh: Reuters)

Ảnh vệ tinh chụp ngày 21/11/2026 cho thấy một tàu chở hàng cùng các xe vận tải thiết bị hạng nặng gần khu vực xảy ra vụ nổ trên một tàu Nga neo đậu tại căn cứ hải quân Benghazi, Libya. (Ảnh: Reuters)

Chưa có bên nào nhận trách nhiệm về hai cuộc tấn công. Phía Nga cũng chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Chính quyền miền Đông Libya tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra chung với Nga. Trong khi chính phủ đối lập được Liên Hợp Quốc công nhận ở Thủ đô Tripoli đã bày tỏ lo ngại về những rủi ro, “do việc lôi kéo các cảng và cơ sở dân sự vào các hoạt động liên quan đến các cuộc xung đột bên ngoài gây ra”.