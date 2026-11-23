Vụ nổ trên tàu Nga tại cảng thuộc Libya nghi do UAV gây ra
VOV.VN - Chính quyền miền Đông Libya hôm 22/11 cho biết, một vụ nổ trên tàu Nga neo đậu tại căn cứ hải quân Benghazi nghi ngờ bị tấn công bằng máy bay không người lái gây ra.
Theo thông báo của chính quyền miền Đông Libya, vụ nổ xảy ra vào rạng sáng hôm 22/11, khi con tàu đang dừng lại để tiếp nhiên liệu và hàng tiếp tế trên đường trở về Nga.
Cũng vào tối qua, một máy bay không người lái đã tấn công một tàu thương mại treo cờ Malta ngoài khơi cảng Benghazi, trong một vụ tấn công riêng biệt. Bộ Y tế của chính quyền miền Đông Libya cho biết, tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu và một số người bị thương đang được điều trị.
Chưa có bên nào nhận trách nhiệm về hai cuộc tấn công. Phía Nga cũng chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Chính quyền miền Đông Libya tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra chung với Nga. Trong khi chính phủ đối lập được Liên Hợp Quốc công nhận ở Thủ đô Tripoli đã bày tỏ lo ngại về những rủi ro, “do việc lôi kéo các cảng và cơ sở dân sự vào các hoạt động liên quan đến các cuộc xung đột bên ngoài gây ra”.