WHO cảnh báo không quốc gia nào có thể giả vờ như đại dịch Covid-19 đã kết thúc

Ngày 31/8, WHO kêu gọi các quốc gia tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch để kiểm soát sự lây lan của virus SARS-CoV-2 như hạn chế tụ tập nơi công cộng, bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, trong bối cảnh các nước đang mở cửa trở lại việc kinh doanh và dịch vụ.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: CNBC.

“Các nước càng kiểm soát được dịch bệnh thì họ có thể mở cửa trở lại sớm hơn. Việc mở cửa trở lại mà không kiểm soát sự lây lan của virus có thể dẫn tới thảm họa. Không quốc gia nào có thể giả vờ như đại dịch đã kết thúc”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong một cuộc họp báo.



Ông Tedros đã chỉ ra 4 điều cần thiết mà tất cả các quốc gia, cộng đồng và cá nhân phải thực hiện để có thể kiểm soát dịch bệnh. Tổng giám đốc WHO nói rằng các nước nên ngăn chặn các sự kiện có thể làm lây lan virus, đề cập tới việc nhiều quốc gia đã tổ chức các cuộc tụ tập lớn tại sân vận động, câu lạc bộ và nhà thờ.

Đồng thời, ông Tedros cho biết, các nước nên giảm thiểu số ca tử vong bằng cách bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó có người lớn tuổi, những người có bệnh nền và những người lao động thiết yếu. Điều này sẽ cứu được nhiều sinh mạng và giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế của các nước.

“Các cá nhân cũng cần thực hiện biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và rửa tay thường xuyên”, ông Tedros nói.

“Nếu các quốc gia nghiêm túc trong việc mở cửa trở lại, họ cần nghiêm túc trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus. Điều này có vẻ như bất khả thi, nhưng không phải vậy. Điều này có thể thực hiện và các nước đã làm được”, Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh.

Ông Tedros nói thêm rằng, WHO gần đây đã công bố hướng dẫn về cách các khách sạn, tàu chở hàng và tàu cá có thể tiếp tục hoạt động an toàn như một phần trong cam kết của tổ chức trong việc hỗ trợ mọi lĩnh vực mở cửa trở lại một cách an toàn nhất có thể.

Các quan chức của WHO cho biết, trạng thái bình thường mới sẽ bao gồm ít nhất một số biện pháp phòng dịch Covid-19 như giãn cách xã hội và đeo khẩu trang. WHO trước đây cho rằng, các biện pháp phòng dịch trên vẫn cần được tuân thủ ở nhiều quốc gia ngay cả sau khi vaccine ngừa Covid-19 được điều chế thành công và đưa ra thị trường./.