WHO cảnh báo về sự thiếu hụt thiết bị‎ y tế trong phòng chống Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 3/3 cảnh báo về sự thiếu hụt toàn cầu và giá cả leo thang đối với các thiết bị y tế trong phòng chống lây lan của dịch Covid-19.

Người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO Michael Ryan. Ảnh: Bloomberg

Theo WHO, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, giá khẩu trang y tế đã tăng gấp 6 lần, khẩu trang N95 đã tăng gấp 3 lần, chi phí cho áo choàng bảo hộ cũng có giá gấp đôi. Ước tính mỗi tháng, nhân viên y tế trên toàn cầu sẽ cần đến 89 triệu khẩu trang, 76 triệu găng tay và 1,6 triệu cặp kính bảo hộ.



WHO cũng kêu gọi các công ty và chính phủ tăng sản lượng sản xuất các thiết bị y tế lên 40% trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Ngoài ra, các quan chức của WHO cũng bày tỏ lo ngại về tình hình ở Iran khi các bác sĩ thiếu khẩu trang và những bệnh nhân mắc bệnh nặng thì thiếu máy thở. Người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO Michael Ryan cho biết, nhu cầu về thiết bị y tế của Iran "bức thiết" hơn so với các quốc gia khác và tình hình dịch bệnh Covid-19 tại đây đang có xu hướng xấu đi./.