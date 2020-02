WHO: Cánh cửa cơ hội kiềm chế dịch Covid-19 đang hẹp dần

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 21/2 khẳng định hiện có một mối lo ngại lớn về sự lan rộng của dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây nên tại những quốc gia bên ngoài Trung Quốc và những người không có mối liên hệ với Trung Quốc hoặc Vũ Hán.

Vẫn còn cơ hội để kiềm chế Covid-19, nhưng "cánh cửa cơ hội này đang hẹp dần", ông Tedros nhận định.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

WHO đang kêu gọi các quốc gia tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế Covid-19, đồng thời chuẩn bị trước nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan trong cộng đồng. Tổng giám đốc WHO cho rằng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc tại Vũ Hán và những nơi khác đang "đánh bại" Covid-19 và có thể giúp kiềm chế sự lây lan của chủng virus này.

Ông Tedros cũng cảnh báo dịch bệnh có thể đi theo bất kỳ chiều hướng nào và các quốc gia nên chuẩn bị trước cho mọi khả năng.

Tiến sĩ Sylvie Briand, người đứng đầu Bộ phận Rủi ro lây nhiễm toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cơ quan này đang hợp tác để đào tạo cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe tại các quốc gia và đảm bảo rằng họ biết cách tự bảo vệ bản thân cũng như đảm bảo rằng các quốc gia có đủ nhân lực để đối phó với số ca nhiễm bệnh.

Cho tới nay, trên toàn thế giới có 2.360 ca tử vong do Covid-19 và tổng số ca nhiễm bệnh là 77.672 trường hợp./.