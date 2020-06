WHO: Chưa có dấu hiệu virus SARS-CoV-2 biến đổi nguy hiểm hơn

Chuyên gia dịch bệnh của Tổ chức Y tế thế giới ngày 3/6 tuyên bố có các rủi ro về việc đại dịch bùng phát trở lại khi người dân mất cảnh giác nhưng hiện chưa có dấu hiệu về việc virus SARS-CoV-2 đã biến đổi theo hướng dễ lây lan và nguy hiểm hơn.



Nhận định trên được bà Maria Van Kerkhove, chuyên gia dịch bệnh của Tổ chức Y tế thế giới – WHO đưa ra trong buổi họp báo chiều ngày 3/6 tại trụ sở WHO ở Geneva, Thuỵ Sỹ.

Bà Maria Van Kerkhove. Ảnh: Time

Theo bà Van Kerkhove, các nghiên cứu gần đây cho thấy virus SARS-CoV-2 tương đối ổn định, không có thay đổi hay đột biến nào theo hướng dễ lây lan hơn hay dễ khiến người nhiễm virus bệnh nặng hơn.

Đây có thể coi là tin tức tích cực trong bối cảnh rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại khu vực châu Á và châu Âu, đã gỡ bỏ phong toả, đưa cuộc sống dần trở lại bình thường nhưng cũng khiến gia tăng nguy cơ về một đợt bùng phát thứ 2 trong thời gian tới.

Trong các diễn biến khác có liên quan đến đại dịch Covid-19 trên thế giới, Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng thông báo cho biết, tổ chức này quyết định nối lại các cuộc thử nghiệm dùng thuốc trị sốt rét hydroxycloroquine vào việc điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

“Uỷ ban kiểm tra an toàn và số liệu đã xem xét các số liệu về các vụ thử nghiệm và dựa trên các số liệu đang có về tỷ lệ tử vong, các thành viên uỷ ban khuyến cáo rằng không có bất cứ lí do nào để thay đổi quy trình thử nghiệm. Vì thế, chúng tôi tiếp nhận khuyến cáo này và cho phép tiếp tục tất cả các thử nghiệm, kể cả với hydroxycloroquine”, ông Ghebreyesus nói.

Việc WHO cho nối lại thử nghiệm thuốc hydroxycloroquine diễn ra trong một thời điểm đang có rất nhiều tranh cãi khi tờ báo “Người bảo vệ” (The Guardian) của Anh ngày 3/6 đăng bài điều tra cho thấy WHO và nhiều quốc gia đã ra quyết định ngưng thử nghiệm hydroxycloroquine chỉ dựa trên một kết quả nghiên cứu không đáng tin cậy của một công ty nhỏ tại Mỹ.

Hai tạp chí y học danh tiếng thế giới là The Lancet và Tạp chí Y học mới của Anh (New England Journal of Medicine) cũng đã lên tiếng tỏ ý hoài nghi về kết quả nghiên cứu của công ty Mỹ sau khi đã đăng nghiên cứu này lên báo mình. Theo số liệu của công ty Mỹ đưa ra, các bệnh nhân dùng hydroxycloroquine chữa Covid-19 có nguy cơ tử vong cao hơn các bệnh nhân không dùng, do có nhiều biến chứng về tim.

Thông tin về tác dụng của các loại thuốc chữa Covid-19 hiện nay đang được thử nghiệm trên khắp thế giới, trưởng nhóm Khoa học của WHO, Soumya Swaminathan thừa nhận, hiện tại chưa có bất cứ bằng chứng về một loại thuốc nào có thể giảm thiểu nguy cơ tử vong của các bệnh nhân Covid-19./.