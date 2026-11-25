Trong chuyến thăm Cuba kéo dài ba ngày, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tới một số cơ sở y tế tại thủ đô La Habana. Người đứng đầu WHO cho rằng việc siết chặt các biện pháp hạn chế nhiên liệu và trừng phạt đang gây tổn hại trực tiếp đến người dân Cuba, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương.

Phương tiện xếp hàng chờ đổ xăng dầu tại Cuba. Ảnh: AP

Ông Ghebreyesus cho biết WHO sẽ hỗ trợ Cuba 2 triệu USD nhằm củng cố chương trình tiêm chủng quốc gia và cung cấp trang thiết bị y tế thiết yếu cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc nhiều lần cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Cuba. Các cảnh báo của Liên Hợp Quốc cho rằng việc phong tỏa nhiên liệu vi phạm luật pháp quốc tế và ảnh hưởng đến quyền con người của người dân nước này.

Theo Chính phủ Cuba, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã góp phần gây ra tình trạng mất điện hằng ngày kéo dài từ 20 giờ trở lên, thiếu hụt nghiêm trọng thuốc men và vật tư phẫu thuật, đồng thời làm suy giảm các chỉ số y tế, trong đó có tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.

Về phía Mỹ, Washington cho rằng sức ép năng lượng nhằm thúc đẩy thay đổi chính trị tại Cuba, đồng thời khẳng định hoạt động xuất khẩu thực phẩm và thuốc men được miễn trừ theo luật.

Quan hệ hai nước tiếp tục căng thẳng kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép đối với Cuba từ tháng 1, áp đặt các biện pháp phong tỏa nhiên liệu và trừng phạt nhiều quan chức, thực thể nhà nước Cuba.

Từ năm 1992, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hàng năm đều thông qua với sự ủng hộ áp đảo nghị quyết không mang tính ràng buộc, kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba.