WHO: Không nên chủ quan dù số ca nhiễm mới Covid-19 ở Trung Quốc giảm

Ngày 20/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, sự sụt giảm liên tục về số ca nhiễm Covid-19 là điều đáng mừng, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng Covid-19 vẫn có thể lan rộng bên ngoài Trung Quốc.

“Chúng ta vui mừng khi số ca nhiễm mới giảm, tuy nhiên, chúng ta vẫn không nên chủ quan”, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại cuộc họp báo về Covid-19 ngày 17/2. Ảnh: EFE

Tính đến nay, có ít nhất 25 quốc gia (ngoài Trung Quốc) đã xác nhận 1.076 trường hợp nhiễm Covid-19 lên WHO, trong đó có 5 trường hợp mới nhất tại Iran.

Ông Tedros cho biết, con số này là rất ít so với gần 75.000 ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc, tuy nhiên, xu hướng này có thể sẽ không kéo dài lâu.

Thị trưởng thành phố Daegu, thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc, kêu gọi cư dân ở trong nhà sau khi số ca nhiễm Covid-19 tại nước này tăng đột biến do các bệnh nhân có liên quan đến một buổi lễ tại nhà thờ.

“Các ca nhiễm mới phát hiện tại Hàn Quốc đều xuất phát từ một vài ổ dịch riêng biệt. Mặc dù số lượng có vẻ khá cao, tuy nhiên, chúng chủ yếu liên quan tới điểm bùng phát dịch đã có từ trước”, ông Oliver Morgan, Giám đốc thông tin khẩn cấp về sức khỏe và đánh giá rủi ro của WHO nói trong cuộc họp báo.

“Điều đó không báo hiệu một sự thay đổi đặc biệt trong dịch tễ học toàn cầu nhưng nó cho thấy chính quyền Hàn Quốc đang kiểm soát rất chặt chẽ các ca nhiễm mới và những ổ dịch đã được xác định”, ông Morgan cho biết thêm.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus lưu ý rằng, chính quyền Hàn Quốc đã báo cáo tổng cộng 104 trường hợp nhiễm Covid-19, với 22 ca nhiễm mới vào ngày 20/2. “Với các biện pháp phòng dịch họ có thể thực hiện, tương xứng với mối đe dọa sức khỏe cộng đồng họ đang phải đối mặt, tôi nghĩ họ có thể kiểm soát số ca nhiễm bệnh”.