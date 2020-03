WHO: Mỹ có thể trở thành “ổ dịch” Covid-19 tiếp theo

Trả lời phỏng vấn báo giới, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Harris cho biết, trong 24 giờ qua, 85% các ca nhiễm mới đến từ Châu Âu và Mỹ.

Mỹ có thể trở thành “ổ dịch” Covid-19 tiếp theo. (Ảnh: Reuters)

Trong đó, số ca nhiễm mới từ Mỹ chiếm 40%. Bà Margaret Harris nhấn mạnh, Mỹ có khả năng trở thành tâm dịch Covid-19 mới khi các ổ dịch ở nước này có dấu hiệu gia tăng và lan rộng.