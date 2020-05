WHO tuyên bố vẫn dẫn dắt cuộc chiến chống Covid-19 bất chấp Mỹ đe doạ

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới – WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tối 19/5 tuyên bố ông sẽ vẫn tiếp tục dẫn dắt cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch Covid-19, ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi thư đe doạ rút Mỹ khỏi tổ chức này.

“Tổ chức Y tế thế giới luôn luôn cam kết đầy đủ về sự minh bạch, về trách nhiệm giải trình và về việc liên tục cải thiện. Chúng tôi muốn giải trình hơn bất kỳ ai khác”.

Đó là tuyên bố của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế, Tedros Adhanom Ghebreyesus tại cuộc họp Đại hội đồng trực tuyến quy tụ 194 thành viên của WHO chiều ngày 19/5, ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời đe doạ cắt vĩnh viễn đóng góp tài chính và rút Mỹ khỏi WHO nếu WHO không có giải trình hợp lý trong vòng 60 ngày về việc đã ứng phó ra sao với đại dịch Covid-19.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới – WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Getty.

Người đứng đầu WHO cũng cho biết, mục tiêu lớn nhất của ông hiện nay vẫn là tiếp tục dẫn dắt cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, WHO từ chối bình luận trực tiếp về các lời đe doạ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ cho biết đã nhận được lá thư của Tổng thống Mỹ và đang xem xét các nội dung trong thư.

Trong chiều tối 19/05, sau 2 ngày họp trực tuyến, các nước thành viên WHO đã thông qua mà không cần bỏ phiếu nghị quyết về việc xem xét lại cách thức WHO đã dẫn dắt các nước ứng phó với đại dịch Covid-19. Đây là nghị quyết có tính trung gian do Liên minh châu Âu – EU đề xuất nhằm giảm nhiệt sự đối đầu gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc.

Phía Mỹ không phản đối nghị quyết này nhưng phản đối ngôn từ trong nghị quyết ở phần có liên quan đến việc cho phép các nước nghèo bỏ qua các quy định về sáng chế để có được thuốc điều trị Covid-19.

Trong khi đó, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ đóng góp 2 tỷ USD trong hai năm tới nhằm thông qua WHO hỗ trợ các nước nghèo, đồng thời cho biết sẽ chia sẻ vaccine với tất cả các nước./.