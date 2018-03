Xảy ra động đất 6,3 độ richter ở Papua New Guinea

Ngày 24/3, một trận động đất có cường độ 6,3 độ richter xảy ra ở khu vực bờ biển phía đông bắc của Papua New Guinea, nhưng không có cảnh báo sóng thần.



Hiện chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại do trận động đất gây ra.

Một đoạn đường bị sạt lở sau trận động đất tại Mendi, Papua New Guinea ngày 27/2 (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thông báo của Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, dựa trên những số liệu ghi nhận được từ trận động đất này, sẽ không xảy ra một thảm họa sóng thần ở Thái Bình Dương. Còn theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 60 km, phía tây nam của đảo New Britain, cách thủ đô Port Moresby khoảng 900 km về phía đông bắc.

Papua New Guinea thường xuyên xảy ra động đất, do nằm trên “vành đai lửa” của Thái Bình Dương. Trận động đất mới đây nhất ở Papua New Guinea xảy ra vào ngày 26/2 vừa qua có cường độ 7,5 độ richter, đã cướp đi sinh mạng của 100 người./.

