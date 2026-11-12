Xe buýt rơi xuống vực khiến nhiều người thương vong tại Nepal

Hầu hết các nạn nhân đang trên đường trở về quê để đón lễ Chhath - một lễ hội truyền thống quan trọng của người theo đạo Hindu ở Nepal.

Hình ảnh cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Kathmandu Post

Theo truyền thông địa phương, chiếc xe buýt chở hành khách từ thủ đô Kathmandu đang trên hành trình trở về khu vực Hetauda. Xe buýt gặp tai nạn ở khu vực huyện Makawanpur. 10 nạn nhân thiệt mạng gồm 3 phụ nữ, 2 bé gái và 5 người đàn ông. Tài xế chiếc xe được xác định nằm trong số những người thiệt mạng. 5 người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện khu vực.

Chính quyền địa phương cho biết, những người trên xe chủ yếu là người dân huyện Sarlahi, đang trở về quê để sum họp gia đình và đón lễ hội Chhath. Ngay khi nhận được tin về vụ tai nạn, cảnh sát, quân đội Nepal và lực lượng cảnh sát vũ trang đã ngay lập tức triển khai công tác cứu hộ. Tuy nhiên, địa hình dốc đứng, hiểm trở và vị trí tai nạn nằm ở khu vực hẻo lánh khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.