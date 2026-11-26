

Theo một số nguồn tin, một dây cáp điện cao thế đã rơi xuống trước đầu xe chở nhiên liệu, khiến tài xế mất lái. Chiếc xe sau đó lao qua dải phân cách bằng bê tông, lật úp và bốc cháy, ngọn lửa đã lan sang một số phương tiện đang lưu thông, khiến khoảng 27 phương tiện giao thông bị thiêu rụi.

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập đã điều 39 xe cứu thương để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, đưa những người bị thương đến các bệnh viện, đồng thời yêu cầu các bệnh viện trong khu vực nâng cao mức độ sẵn sàng.

Xe bồn chở nhiên liệu bị lật, khiến 15 người bị thương và ít nhất 30 người khác thiệt mạng - Ảnh: UNN

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, chỉ đạo cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết cho những người bị thương, cũng như hỗ trợ và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Viện kiểm sát Ai Cập đã yêu cầu các cơ quan liên quan điều tra để làm rõ các tình tiết xung quanh vụ việc, cử các chuyên gia đến hiện trường để xác định nguyên nhân và đánh giá thiệt hại.