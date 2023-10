Xung đột Israel - Hamas chưa hạ nhiệt, hơn 1.100 người thiệt mạng

Cuộc chiến Israel - Hamas vẫn tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu dừng lại, bất chấp lời kêu gọi 2 bên kiềm chế đến từ khắp nơi trên thế giới.

Thành phố Ashkelon (Israel) trúng rocket Hamas. Ảnh:

Tối 8/10, tại miền Nam Israel vẫn xảy ra các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh với các tay súng Hamas xâm nhập lãnh thổ nước này, bất chấp nhiều tay súng Hamas đã trở về Gaza cùng hơn 100 con tin Israel, trong đó có nhiều quan chức cấp cao. Đêm 8/10, lực lượng Hamas cũng phóng thêm loạt tên lửa sang lãnh thổ Israel, sau loạt phóng hàng nghìn tên lửa mở đầu cuộc tấn công hôm 7/10.

Về phía Israel, 100.000 quân dự bị đã được triệu tập tới gần biên giới Gaza. Nhiều cuộc không kích lớn vào Gaza cũng đã được tiến hành trong những giờ qua, nhằm vào các đường hầm, căn cứ quân sự và nhà riêng của các quan chức Hamas, khiến 70.000 người dân Gaza phải đi lánh nạn tại các cơ sở của Liên Hợp Quốc. Quân đội Israel tuyên bố, nhiệm vụ của họ là khiến Hamas “không còn khả năng quân sự” để đe dọa người dân Israel và đảm bảo rằng lực lượng này sẽ không còn là thế lực điều hành Gaza như trước đó.

Thế giới đang vô cùng quan ngại, rằng xung đột giữa Israel và các nhóm vũ trang Gaza sẽ còn leo thang trong thời gian tới. Hôm qua, Mỹ đã điều nhóm tàu sân bay đến khu vực, để thể hiện sự ủng hộ với Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết với Thủ tướng Israel, rằng nhiều viện trợ vũ khí bổ sung sẽ được gửi tới Israel trong những ngày tới. Trong khi đó, các nhóm vũ trang tại Gaza nhận được những lời ủng hộ từ Tổng thống Iran và nhóm vũ trang Hezbollah từ Lebanon.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua tỏ ra chia rẽ trong cách phản ứng trước tình hình. Cuộc họp kín là màn đổ lỗi cho nhau về tình hình hiện tại giữa Israel và Palestine. Nhiều quốc gia ủng hộ Israel, cũng lên án Hamas tiến hành cuộc tấn công vào dân thường; đồng thời tuyên bố ủng hộ các hành động “tự vệ” của Israel. Ngoại trưởng Mỹ điện đàm với những người đồng cấp từ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Arab, kêu gọi các nước tăng áp lực lên phong trào Hamas.

Dẫu vậy, Palestine khẳng định, đây là một phản ứng “tức nước, vỡ bờ”. Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour cho biết: “Israel liên tục nói rằng việc phong tỏa và tấn công liên tục vào Gaza là nhằm phá hủy khả năng quân sự của Hamas và đảm bảo an ninh. Rõ ràng điều họ làm đã không mang lại kết quả gì. Có thể có một con đường khác; nhưng nó không thể bỏ qua cuộc sống và quyền của người dân Palestine. Nó phải đảm bảo cho họ những biện pháp bình đẳng về tự do và an ninh.”

Nhiều lời kêu gọi Israel và các nhóm vũ trang tại Gaza kiềm chế trên khắp thế giới trong những giờ qua. UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đang sử dụng tất cả khả năng để hạ nhiệt tình hình, cũng như tìm kiếm một lệnh ngừng bắn.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia kêu gọi thay vì chỉ trích một trong hai bên, Hội đồng Bảo an cần phải giải quyết tận gốc vấn đề của xung đột – vốn đã bị ngừng trệ từ lâu.

Đây cũng là quan điểm của Đại sứ Trung Quốc Trương Quân: “Điều thực sự quan trọng là ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa và gây thương vong cho dân thường. Cùng với đó là sự quay trở lại giải pháp hai nhà nước và tiến trình hòa bình.”

Trước những gì đang xảy ra ở Trung Đông, nhiều hãng hàng không quốc tế đã ngừng các chuyến bay tới Israel như một biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn. Giá dầu, giá vàng thế giới cũng đã tăng trong những giờ qua do lo ngại tình hình Trung Đông bất ổn.