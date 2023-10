Xung đột Israel - Hamas khiến nhiều chính phủ lo ngại

Một trong những tác động rõ nét nhất mà Australia phải gánh chịu từ xung đột Israel - Hamas là phải sơ tán người dân nước này ra khỏi khu vực xung đột.

Dù Australia cách xa Gaza đến hơn 12.000km, mối liên kết giữa người dân Australia với Israel và Palestine khá lớn và hàng năm hàng nghìn người thường qua lại thăm viếng nhau vì vậy khi xung đột xảy ra, Australia đang phải bỏ nhiều công sức, tiền của trong lúc đối mặt với nhiều rủi ro về an ninh để đưa các công dân của mình rời khỏi khu vực xung đột.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đến thăm một đền thờ Hồi giáo tại Sydney một ngày trước khi Hamas tấn công Israel. Ảnh: Moir.

Tính đến hôm nay, Australia đã đưa hơn 1.500 công dân rời khỏi Israel và vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine. Theo kế hoạch, hôm nay, nước này sẽ tiếp tục tổ chức chuyến bay sơ tán công dân rời khỏi Israel và đây có thể là chuyến bay cuối cùng.

Thứ hai, Australia lo ngại xung đột giữa Israel và Hamas có thể làm gia tăng mâu thuẫn giữa cộng đồng người Hồi giáo, gồm hơn 476.000 người, với cộng đồng người Do Thái với hơn 118.000 người tại nước này và tạo cơ hội để các phần tử cực đoan thực hiện các hành động bạo lực. Trước thực tế này, chính phủ Australia vừa quyết định chi 50 triệu AUD để tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh tại 177 địa điểm gồm giáo đường, nhà thờ, trường học và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng của các loại hình tôn giáo song trong đó đa phần là những địa điểm liên quan đến người Do Thái và Hồi giáo.

Thứ ba, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đang khiến cho giá dầu tăng và điều này sẽ làm cho Australia mất thêm nhiều thời gian và nỗ lực để đưa lạm phát về mức mục tiêu. Và hệ quả tức thì đó là giá cả sinh hoạt sẽ vẫn tiếp tục tăng và người dân sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn.

Thứ tư, nếu nhìn rộng hơn, Australia đang lo ngại cuộc xung đột sẽ làm Mỹ xoay trục, chuyển sự quan tâm sang điểm nóng mới. Trong lúc cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chưa biết khi nào sẽ kết thúc thì nhiều khả năng Mỹ sẽ tập trung vào hai điểm nóng này và giảm bớt sự quan tâm tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi mà Australia đang cần sự có mặt của Mỹ để tạo sự cân bằng trong cuộc cạnh tranh chiến lược đang ngày càng diễn ra quyết liệt. Mức độ xoay trục và chuyển sự quan tâm của Mỹ sang khu vực Trung Đông phụ thuộc vào thời gian kéo dài của cuộc xung đột giữa Israel và Hamas và khả năng cuộc xung đột có bị mở rộng thành cuộc xung đột khu vực hay không.

Căng thẳng gia tăng trên đường phố Lebanon sau các sự kiện ở Gaza. Ảnh: AFP.

Trong khi đó Bộ Ngoại giao Anh cũng khuyến cáo công dân không tới Lebanon do tình hình bất ổn tại đây liên quan đến xung đột giữa Israel và Hamas.

Hôm qua (18/10), Bộ Ngoại giao Anh đã khuyến cáo công dân không nên đến Lebanon do những rủi ro liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và người Palestine. Bộ Ngoại giao Anh đã khuyến cáo công dân tuyệt đối không nên đến Lebanon do những rủi ro liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và người Palestine.

Anh cũng đề nghị các công dân đang có mặt tại Lebanon ngay lập tức rời khỏi nước này khi các chuyến bay thương mại vẫn được duy trì. Bộ Ngoại giao Anh cho biết, các cuộc tấn công bằng súng cối, đạn pháo và không kích ở miền nam Lebanon, giáp biên giới với Israel vẫn đang tiếp diễn. Tình trạng căng thẳng ở mức độ cao và các sự kiện có thể leo thang mà không được cảnh báo trước, có nguy cơ ảnh hưởng tới việc rời khỏi Lebanon.

Chính phủ Anh cũng kêu gọi các công dân đang có mặt ở Lebanon khai báo với Bộ Ngoại giao, đồng thời nước này cũng tạm thời sơ tán thân nhân của các nhân viên Đại sứ quán Anh tại Lebanon.