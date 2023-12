Xung đột Israel - Hamas: Nỗ lực hối thúc hai bên đàm phán chưa thu được kết quả

“Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi chiến thắng. Chúng tôi sẽ không dừng xung đột cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu – đó là tiêu diệt Hamas và tất cả các con tin của chúng tôi được thả. Những gì tôi yêu cầu với Hamas rất đơn giản: Đầu hàng hoặc chết. Họ sẽ không có lựa chọn nào khác”, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố ngày 21/12.

Quân đội Israel cũng xác nhận đang tăng cường tấn công trên bộ và trên không ở cả khu vực phía Bắc và Nam dải Gaza. Kể từ khi ngừng bắn hết hiệu lực, Israel đã tiêu diệt được khoảng 2.000 tay súng Hamas.

Xe tăng Israel tham gia chiến dịch quân sự chống Hamas ở Dải Gaza. Ảnh: Picture alliance

Về phía Hamas, dù một thủ lĩnh của lực lượng này đang ở Ai Cập để đàm phán về một lệnh ngừng bắn mới, song lực lượng này vẫn tấn công tên lửa về phía Israel hôm qua. Theo giới phân tích, vụ tấn công của Hamas chứng tỏ cuộc tấn công của Israel trong gần 11 tuần vẫn chưa thể làm mất khả năng tấn công của Hamas. Hamas cũng tuyên bố, sẽ không có đàm phán về con tin nếu giao tranh còn tiếp diễn.

Giao tranh gia tăng, trong khi cơ hội ngừng bắn cho Hamas và Israel là “chưa rõ ràng”, thế giới chỉ còn cách tập trung vào việc viện trợ nhân đạo – vốn được Liên Hợp Quốc đánh giá còn nhiều “phức tạp”. Theo báo cáo từ Liên Hợp Quốc, hầu hết người dân Gaza đã phải bỏ nhà cửa, một nửa dân số Gaza đang chết đói và chỉ 10% nhu cầu lương thực cần thiết được đưa vào Gaza kể từ khi xung đột nổ ra.

Trước bối cảnh đó, trong gần 2 tuần qua, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã đề xuất một dự thảo nghị quyết để tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza. Dự thảo này đã bị Hội đồng Bảo an trì hoãn bỏ phiếu nhiều lần do lo ngại sự phủ quyết của Mỹ. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc đàm phán và được sửa đổi, đêm qua, Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield cho biết, Mỹ đã có thể ủng hộ dự thảo này. Theo kế hoạch, hôm nay Hội đồng Bảo an sẽ tiến hành bỏ phiếu.

Điểm đáng chú ý của dự thảo nghị quyết ban đầu là đề xuất của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về một cơ chế giám sát ở Gaza đối với những chuyến hàng cứu trợ nhân đạo từ đường bộ, đường biển và hàng không, từ các quốc gia không liên quan đến xung đột. Tuy nhiên, Mỹ đã yêu cầu sửa đổi, đề nghị Liên Hợp Quốc bổ nhiệm một điều phối viên có trách nhiệm điều phối, giám sát ở Gaza. Thay vì 3 tuyến đường viện trợ trên bộ, trên biển và trên không, Mỹ chỉ đồng ý cho các tuyến đường viện trợ “đã có sẵn”, nhằm cho phép Israel quyền giám sát, tiếp cận.

Các nhà ngoại giao Mỹ cũng rất lưu ý với dự thảo về các đề xuất ngừng bắn. Washington nhấn mạnh sẽ chỉ ủng hộ việc tạm ngừng giao tranh để giải cứu con tin và bảo vệ dân thường và phản đối một lệnh ngừng bắn toàn diện trong bối cảnh hiện nay.