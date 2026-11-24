Những diễn biến mới trên biển và trên thực địa đang khiến tình hình xung đột Nga - Ukraine thêm phức tạp, trong khi các bên vẫn chưa thống nhất được các điều kiện và lộ trình tiến tới ngừng bắn.

Tàu Nga bốc cháy trên biển Baltic. Ảnh: Biên phòng Phần Lan.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 23/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng vụ tấn công tàu chở hàng của Nga trong vùng biển quốc tế ở Vịnh Phần Lan là vấn đề đáng quan tâm đối với tất cả các quốc gia ven biển Baltic: “Chúng tôi nhận thấy một xu hướng rất nguy hiểm khi các hoạt động quân sự tại khu vực biển Baltic ngày càng gia tăng. Đây chắc chắn là vấn đề khiến tất cả các quốc gia ven biển Baltic quan ngại, bởi những hành động này làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Chúng tôi hy vọng các nước Baltic sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình đối với chính quyền Ukraine để thuyết phục nước này chấm dứt những hành động nguy hiểm như vậy”.

Không chỉ tại Baltic, các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền cũng được ghi nhận tại Địa Trung Hải. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tấn công 2 tàu của Nga ngoài khơi cảng Benghazi, Libya. Trong khi đó, Nga khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Những diễn biến này cũng đang chi phối chương trình nghị sự của NATO và Liên minh châu Âu (EU). Cuộc họp khẩn của NATO hôm qua tập trung thảo luận về an ninh không phận các nước thành viên sau vụ 3 vật thể rơi xuống lãnh thổ Ba Lan hôm 20/11. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu đề xuất gói trừng phạt mới đối với Nga, với các biện pháp hạn chế bổ sung trong lĩnh vực ngân hàng, giao dịch tiền điện tử và vận tải biển. Đáng chú ý, những động thái này diễn ra khi Nga và các nước châu Âu bắt đầu đề cập nhiều hơn đến khả năng nối lại đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Bình luận về thông tin một số quan chức châu Âu sẵn sàng tới Nga đàm phán về Ukraine với điều kiện được tham gia đầy đủ vào tiến trình hòa bình, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga muốn làm rõ lập trường của các nước châu Âu cũng như mức độ sẵn sàng tham gia tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Nga tập kích quê ông Zelensky, Ukraine tái khẳng định muốn gia nhập NATO VOV.VN - Các quan chức địa phương cho biết, Nga tiến hành một cuộc tập kích vào trung tâm thành phố Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk, hôm 21/11/2026. Trong khi đó, ông Zelensky tái khẳng định quyết tâm của Ukraine trong việc gia nhập NATO.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky mong muốn sớm tổ chức một cuộc gặp với sự tham gia của Nga, Mỹ và châu Âu: “Chúng ta cần làm mọi cách để cuộc gặp 4 bên giữa Ukraine, châu Âu, Mỹ và Nga diễn ra sớm nhất có thể. Chúng tôi sẵn sàng tham gia ngay ngày mai. Các đối tác cho biết họ đang nỗ lực tổ chức cuộc gặp trước lễ Giáng sinh. Chúng tôi hy vọng cuộc gặp có thể diễn ra sớm hơn. Điều quan trọng là Ukraine, châu Âu và Mỹ cần cùng chuẩn bị và thống nhất một chương trình nghị sự rõ ràng trước khi bước vào cuộc gặp này”.

Khác biệt hiện nay không chỉ nằm ở thành phần tham gia đàm phán mà còn ở phạm vi và trình tự giải quyết các vấn đề. Nga muốn trao đổi với các nước châu Âu về những bảo đảm an ninh khu vực, trong khi EU chủ trương đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine trước khi tiến hành các cuộc thảo luận rộng hơn về cấu trúc an ninh châu Âu.

Trong khi chưa có lịch trình cụ thể cho các cuộc đàm phán, khả năng đạt được những thỏa thuận nhân đạo vẫn đang được tính đến. Nga hôm qua tái khẳng định sự cần thiết của việc triển khai một phái bộ nhân đạo tại thành phố Konstantinovka, thuộc khu vực Donetsk, nhằm hỗ trợ sơ tán dân thường. Tuy nhiên, theo Điện Kremlin, Nga đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức của Ukraine về sáng kiến này.