Ý tưởng tăng cường vũ trang ở Pittsburgh của ông Trump bị phản pháo

Thị trưởng Pittsburgh William Peduto đã phản pháo lại bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng cường vũ trang cho lực lượng an ninh sau vụ xả súng kinh hoàng tại một Giáo đường Do Thái ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania hôm 27/10.

Thị trưởng thành phố Pittsburgh William Peduto. Ảnh chụp màn hình CNN

Phát biểu trong cuộc họp báo tổ chức một ngày sau vụ xả súng làm 11 người thiệt mạng tại Giáo đường Do Thái, Thị trưởng William Peduto cho rằng, những địa điểm công cộng linh thiêng xứng đáng có những biện pháp bảo vệ chủ động hơn trước các “hành động tội ác”.

Trước đó, Tổng thống Trump phát biểu sau vụ xả súng đã nói rằng, nếu Giáo đường được bảo vệ từ bên trong thì vụ việc có thể đã không có kết quả thảm khốc như vậy. Trả lời câu hỏi của một phóng viên liệu tuyên bố này của ông có đồng nghĩa với việc triển khai lực lượng bảo vệ vũ trang cho các địa điểm cầu nguyện tôn giáo hay không?, Tổng thống Trump khẳng định “đây chắc chắn là một lựa chọn”.

Thị trưởng William Peduto bác bỏ phát biểu này của Tổng thống Trump. “Chúng ta nên ngăn chặn các hành vi này ngay từ trước khi nó xảy ra. Chúng ta nên tước súng khỏi tay những kẻ có tư tưởng thù hận và thể hiện sự thù hận qua việc giết người”, ông Peduto khẳng định.

CBS dẫn lời nhà chức trách Mỹ xác nhận nghi phạm thực hiện vụ xả súng kinh hoàng là Robert Bowers, 46 tuổi. Tên này đã hét lớn “Tất cả những người Do Thái phải chết” khi xả súng vào những người cầu nguyện bên trong Giáo đường.

Vụ xả súng diễn ra vào sáng 27/10 (giờ địa phương), khi các tín đồ tập trung tại Giáo đường Do Thái Tree of Life ở khu Squirrel Hil tham gia lễ đặt tên cho một em bé. Đây là một trong những khu vực tập trung đông người Do Thái ở bang Pennsylvania./.

