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Yevhen Khmara - nhân vật quyền lực mới nắm giữ quân đội Ukraine

Thứ Sáu, 11:38, 17/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm Thiếu tướng Yevhen Khmara, quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Quyết định bổ nhiệm tạm quyền này đang làm dấy lên tranh luận về tính pháp lý khi chưa được Quốc hội Ukraine phê chuẩn.

Ngày 16/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo bổ nhiệm Thiếu tướng Yevhen Khmara, quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Quyết định được đưa ra sau cuộc làm việc giữa Tổng thống Zelensky và ông Khmara, trong đó hai bên tập trung thảo luận về việc tăng cường các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào mục tiêu quân sự của Nga, cũng như bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang Ukraine.

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Ông Yevhen Khmara - quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ảnh: SBU

Theo Tổng thống Zelensky, ông Khmara có nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy các chiến dịch tấn công tầm xa bằng công nghệ hiện đại, đồng thời từng quản lý Trung tâm tác chiến đặc biệt Alpha thuộc SBU.

"Điều quan trọng là phải có một tầm nhìn chiến lược để Ukraine tiếp tục chủ động bảo vệ nền độc lập của mình và buộc Nga phải lựa chọn con đường ngoại giao", ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, ông sẽ trình Quốc hội xem xét và phê chuẩn ông Khmara giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng chính thức.

Kinh nghiệm an ninh được kỳ vọng tạo khác biệt

Tổng thống Zelensky khẳng định các chương trình hiện có nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng vệ Ukraine sẽ tiếp tục được triển khai.

Theo ông, các ưu tiên bao gồm duy trì cơ chế cấp ngân sách trực tiếp cho các lữ đoàn chiến đấu, phân bổ nhân lực hợp lý hơn giữa các đơn vị, bảo đảm cung cấp đầy đủ các loại máy bay không người lái cho lực lượng Vệ binh Quốc gia, đồng thời đẩy nhanh việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc phòng đã đạt được với các đối tác quốc tế.

Ông Zelensky cũng giao nhiệm vụ cho ông Khmara tiếp tục thúc đẩy cải cách lĩnh vực quốc phòng và triển khai các mục tiêu mà hai bên đã thống nhất. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine chưa nêu thời điểm cụ thể trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự này.

Theo Tổng thống Zelensky, trong bối cảnh hiện nay, những kinh nghiệm của ông Khmara trong lĩnh vực an ninh và chỉ huy các chiến dịch tấn công tầm xa sẽ là lợi thế quan trọng nếu đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Ông cho rằng tân quyền Bộ trưởng không chỉ có thành tích trong phát triển năng lực tấn công tầm xa mà còn có kinh nghiệm quản lý nhân sự quy mô lớn tại Trung tâm tác chiến đặc biệt Alpha của SBU.

"Ông Yevhen Khmara đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú, thậm chí có nhiều điểm chưa từng có tiền lệ, trong việc tổ chức các chiến dịch tấn công tầm xa dựa trên công nghệ hiện đại. Đây chính là hướng mà nền quốc phòng Ukraine cần tập trung trong cuộc xung đột hiện nay", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Việc bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng không thông qua Quốc hội đã làm dấy lên tranh luận trong giới chuyên gia về cơ sở pháp lý của quyết định này. Trong quá trình kiện toàn chính phủ mới do Thủ tướng Serhii Koretskyi đứng đầu, Ukraine từng không có Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng chính thức trước khi Tổng thống Zelensky đề cử ông Khmara.

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Chân dung ông Serhii Koretskyi - Thủ tướng Ukraine vừa được bổ nhiệm

VOV.VN - Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Serhii Koretskyi giữ chức Thủ tướng, thay thế bà Yulia Svyrydenko. Trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp diễn, chính phủ mới sẽ tập trung vào tăng cường năng lực quốc phòng, chuẩn bị cho mùa đông và thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Giang Bùi/VOV.VN
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