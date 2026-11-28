10 người Hà Nội FC ngược dòng cảm xúc đánh bại Hà Tĩnh tại vòng 9 V-League
Thứ Bảy, 21:25, 28/11/2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 28/11: Hà Nội FC ngược dòng cảm xúc đánh bại Hà Tĩnh với tỉ số 2-1 trong thế trận phải thi đấu với 10 người trên sân, ở màn so tài thuộc khuôn khổ vòng 9 V-League 2026/27 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy.
Hà Nội FC tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc khi đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 2-1 ở vòng 9 V-League, dù phải thi đấu thiếu người trong những phút cuối. Hồ Thanh Minh trở thành người hùng của đội bóng Thủ đô với cú đúp bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút, giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm.
Trong hiệp 1, Hà Nội FC là đội kiểm soát bóng tốt hơn và chủ động triển khai tấn công từ hai hành lang biên. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Hà Tĩnh chơi tập trung, trong khi đội khách cũng có một số cơ hội đáng chú ý thông qua Atshimene và Văn Lương nhưng không thể tận dụng thành công.
Sau giờ nghỉ, thế trận tiếp tục diễn ra giằng co trước khi Hà Tĩnh bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 57. Từ pha đánh đầu làm tường của Passira, Atshimene tung cú sút xa đầy uy lực, đưa bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Văn Chuẩn.
Bị dẫn bàn, Hà Nội FC đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ đối phương. Tình thế càng trở nên bất lợi ở phút 81, khi trọng tài tham khảo VAR và quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ Adriel vì hành vi đá vào vùng hiểm của Luiz Antonio.
Dù chỉ còn 10 người trên sân, Hà Nội FC vẫn tạo nên bước ngoặt khó tin chỉ trong ít phút. Phút 83, Hồ Thanh Minh tận dụng tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm để dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1, trước khi chính tiền đạo này đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc ở phút 86, hoàn tất cú đúp.
Trong những phút bù giờ, Hà Tĩnh dồn lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Chung cuộc, Hà Nội FC bảo toàn chiến thắng 2-1, tạo nên màn ngược dòng ấn tượng dù phải chơi thiếu người trong hơn 10 phút cuối trận.
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09:44
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09:45
Đội hình dự kiến Hà Nội FC vs Hà Tĩnh
Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Công Nhật, Silva, Anh Tiệp, Hùng Dũng, Sade, Felida, Aymeric, Andrew Jung, Văn Quyết, Hai Long.
Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Lương, Viết Triều, Helerson, Duy Thường, Trọng Hoàng, Văn Bửu, Văn Đức, Luiz Antonio, Atshimene, Daniel Passira.
09:51
Hà Nội FC trở lại sân Hàng Đẫy ở vòng 9 V-League 2026/27 với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đối thủ lần này là Hà Tĩnh, tập thể đang có phong độ ổn định và đặc biệt mang theo khát vọng chấm dứt chuỗi trận không thắng tại Hàng Đẫy trước đội bóng Thủ đô.
Chiến thắng 3-1 trước Đồng Nai ở vòng 8 giúp thầy trò HLV Harry Kewell giải tỏa phần nào áp lực sau những kết quả thiếu thuyết phục. Dẫu vậy, Hà Nội FC vẫn cần chứng minh họ có thể duy trì sự ổn định, thay vì tiếp tục chơi hay trước đối thủ mạnh nhưng bất ngờ đánh rơi điểm số khi gặp những đội bóng bị đánh giá thấp hơn.
Bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh đang có cơ sở để tự tin trước chuyến hành quân ra Thủ đô. Với 14 điểm sau 8 trận, đội bóng núi Hồng hiện xếp trên Hà Nội FC và cho thấy họ không còn là đối thủ chỉ biết đặt mục tiêu trụ hạng, mà đủ khả năng gây khó khăn cho bất kỳ đội bóng nào.
Hà Nội FC cần nhiều hơn một chiến thắng để khẳng định sự trở lại
Hà Nội FC bước vào trận đấu với Hà Tĩnh bằng sự hưng phấn nhất định sau màn ngược dòng trước Đồng Nai. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng Thủ đô áo tím giành 3 chiến thắng và nhận 2 thất bại, ghi được 8 bàn nhưng cũng để thủng lưới ở cả 5 trận.
Những con số ấy phản ánh khá rõ hai mặt trong lối chơi của thầy trò HLV Harry Kewell. Hà Nội FC vẫn có khả năng tạo sức ép, tổ chức tấn công và tìm kiếm bàn thắng, nhưng sự chắc chắn trong phòng ngự chưa được duy trì xuyên suốt.
Trong bối cảnh đội bóng chưa có được sự đồng đều ở các vị trí, phong độ của Hai Long có thể đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, Hà Nội FC không thể đặt toàn bộ hy vọng vào một cá nhân, bởi muốn vượt qua một đối thủ tổ chức tốt như Hà Tĩnh, họ cần sự kết nối hiệu quả giữa các tuyến.
Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình và khai thác hai hành lang biên. Những cầu thủ có kỹ thuật như Hai Long, Văn Quyết hay Aymeric có thể tạo ra khác biệt bằng các pha phối hợp ở sát vòng cấm, nhưng điều quan trọng là tốc độ luân chuyển bóng và khả năng di chuyển không bóng phải đủ tốt.
Nếu chỉ kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân mà thiếu những đường chuyền xuyên tuyến hoặc tình huống xâm nhập bất ngờ, Hà Nội FC có nguy cơ rơi vào thế bế tắc. Trước một hàng phòng ngự chơi kỷ luật, sự kiên nhẫn và tính chính xác trong những pha xử lý cuối cùng sẽ quyết định khả năng tạo ra cơ hội của đội chủ nhà.
Một vấn đề khác mà HLV Harry Kewell cần đặc biệt lưu tâm là khả năng chống phản công. Việc đẩy cao đội hình để áp đặt thế trận có thể giúp Hà Nội FC duy trì sức ép, nhưng cũng để lại khoảng trống phía sau nếu các tiền vệ không kịp thời tổ chức bọc lót khi mất bóng.
Để thủng lưới trong cả 5 trận gần nhất là lời cảnh báo đủ rõ ràng. Hà Tĩnh sở hữu Daniel Passira đang có hiệu suất ghi bàn đáng chú ý, vì vậy chỉ một tình huống mất bóng thiếu kiểm soát cũng có thể khiến đội bóng Thủ đô phải trả giá.
Hà Tĩnh mơ "phá dớp", Daniel Passira là mối đe dọa lớn
Nếu Hà Nội FC vẫn đang loay hoay tìm kiếm sự ổn định, Hà Tĩnh lại cho thấy hình ảnh của một tập thể khó bị đánh bại. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng miền Trung thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1, ghi 8 bàn, thành tích tấn công tương đương đối thủ sắp tới.
Chiến thắng 2-1 trước CA TP.HCM ở vòng 8 là minh chứng cho bản lĩnh của thầy trò HLV Phan Như Thuật. Hà Tĩnh không nhất thiết phải áp đảo đối phương trong suốt trận đấu, nhưng biết cách duy trì sự tập trung và tung ra đòn quyết định ở thời điểm quan trọng.
Những kết quả tích cực trước Hải Phòng, Thanh Hóa hay CA TP.HCM cũng cho thấy đội bóng núi Hồng có thể chơi sòng phẳng với những đối thủ sở hữu lực lượng chất lượng. Họ đề cao tính tổ chức, duy trì cự ly đội hình hợp lý và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thay vì mạo hiểm đẩy cao đội hình trong mọi thời điểm.
Đáng chú ý, chuyến làm khách tại Hàng Đẫy lần này còn mở ra cơ hội để Hà Tĩnh chấm dứt một thống kê không mấy vui vẻ. Kể từ khi góp mặt tại V-League, đội bóng miền Trung đã 6 lần hành quân đến sân của Hà Nội FC nhưng chưa một lần giành chiến thắng, với thành tích 3 trận hòa và 3 thất bại.
Ở lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Hàng Đẫy vào tháng 4/2026, Hà Tĩnh thậm chí phải nhận thất bại 0-3. Tuy nhiên, tương quan phong độ hiện tại đã có những thay đổi, khi đội bóng núi Hồng đang đứng trên Hà Nội FC và sở hữu sự tự tin sau chuỗi kết quả tích cực.
Daniel Passira sẽ là nhân tố mà hàng thủ chủ nhà phải đặc biệt cảnh giác. Với 6 bàn thắng từ đầu mùa, “người cũ” của đội bóng Thủ đô đang là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Hà Tĩnh, đủ khả năng trừng phạt những khoảng trống nếu đối phương tổ chức phòng ngự thiếu chặt chẽ.
Bên cạnh đó, Luiz Antonio có thể mang đến sự chắc chắn trong tranh chấp và khả năng tổ chức bóng từ tuyến dưới, trong khi Trọng Hoàng sở hữu kinh nghiệm để hỗ trợ phòng ngự, bọc lót cho đồng đội. Văn Bửu cũng cần hoạt động tích cực ở khu vực giữa sân nhằm hạn chế không gian xử lý của Hai Long và các cầu thủ sáng tạo bên phía Hà Nội FC.
Chìa khóa của Hà Tĩnh nằm ở khả năng duy trì cự ly đội hình và không để đội chủ nhà dễ dàng đưa bóng đến khu vực trước vòng cấm. Nếu kiểm soát tốt tuyến giữa, đội khách có thể buộc Hà Nội FC phải triển khai bóng ra biên hoặc sử dụng những đường chuyền dài có độ rủi ro cao, qua đó chờ đợi thời cơ phản công.
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18:18
Các cầu thủ Hà Nội FC có mặt tại sân Hàng Đẫy chuẩn bị cho trận gặp Hà Tĩnh (Ảnh: Hà Nội FC)
18:23
18:25
18:26
18:38
18:54
Các cầu thủ CLB Hà Tĩnh khởi động trước giờ G (Ảnh: Hoài Thương)
19:15
1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! Các cầu thủ Hà Nội FC xuất phát trong trang phục áo tím quần trắng, trong khi dàn cầu thủ Hà Tĩnh ra sân với trang phục áo đỏ quần đỏ và nắm quyền giao bóng trước.
19:17
3': Hai đội nhập cuộc trận đấu khá chậm nhằm thăm dò lối chơi của đối thủ.
19:21
7': Hà Nội FC đang sở hữu tỉ lệ cầm bóng nhiều hơn đối thủ và thường xuyên tổ chức các pha phối hợp ở hai hành lang biên nhằm kéo giãn khối đội hình của Hà Tĩnh, qua đó tìm kiếm cơ hội áp sát vòng cấm của đối thủ.
19:23
8': THẺ VÀNG !!! Daniel Passira dẫm lên chân của Kevin Felida bên phía Hà Nội FC và trọng tài ngay lập tức đưa ra án phạt cho ngoại binh của Hà Tĩnh.
19:27
12': NẰM SÂN !!! Hai Long sau khi nỗ lực cản phá đường chuyền căng của Luiz Antonio đã gặp phải chấn thương ở chân trái. Sau khi được các bác sĩ vào sân chăm sóc, tiền vệ của Hà Nội FC đã có thể đứng dậy để tiếp tục thi đấu.
19:31
16': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hai Long phối hợp với Sade bên phía cánh phải theo hướng tấn công trước khi quyết định đột phá vào vòng cấm, nhưng tiền vệ của Hà Nội FC đã bị hậu vệ Trọng Hoàng chặn lại.
19:35
20': KHÔNG VÀO !!! Văn Đức bứt tốc đột phá bên phía cánh trái theo hướng tấn công rồi tung đường căng ngang dọn cỗ cho Atshimene đợi sẵn bên trong. Tuy vậy, pha dứt điểm một chạm của tiền đạo Hà Tĩnh đã không thể đánh bại thủ môn Văn Chuẩn.
19:39
24': THẺ VÀNG !!! Kevin Felida phạm lỗi khá thô với Trọng Hoàng ngay bên phần sân của Hà Tĩnh và trọng tài rút thẻ vàng với tiền vệ của đội chủ nhà.
19:44
29': Dù kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ trong thời gian qua, nhưng Hà Nội FC vẫn chưa thể tạo ra được cơ hội rõ rệt nào lên khung thành của đội khách.
19:47
32': KHÔNG ĐƯỢC !!! Từ đường treo bóng của đồng đội vào vòng cấm Hà Nội FC, Atshimene tranh chấp quyết liệt với Adriel nhưng không thể lấy bóng và phạm lỗi với đối thủ.
19:52
37': TIẾC NUỐI !!! Atshimene bứt phá đi bóng bên phía cánh trái theo hướng tấn công vượt qua hai cầu thủ Hà Nội FC, sau đó căng ngang cho Văn Lương đang chờ bên trong vòng cấm. Dù vậy, Văn Lương xử lý quá chậm và sau khi quyết định sút bóng đã bị trung vệ Hà Nội FC ập vào cản phá thành công.
19:53
38': KHÔNG VÀO !!! Công Nhật tạt bóng từ bên cánh trái theo hướng tấn công vào vòng cấm cho Văn Tùng bật cao đánh đầu, nhưng bóng đi chệch cột dọc Hà Tĩnh trong gang tấc.
19:56
41': ĐỘT PHÁ !!! Hai Long đi bóng lắt léo đột phá từ bên cánh phải theo hướng tấn công xộc thẳng vào vòng cấm của Hà Tĩnh, tuy vậy Hai Long đã bị Luiz Antonio chặn lại và không thể dứt điểm.
19:59
45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
20:03
45+1': KHÉP LẠI HIỆP 1 !!! Hà Nội FC và Hà Tĩnh bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỉ số hòa 0-0.
20:18
46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!! Hà Nội FC nắm quyền giao bóng
20:23
50': Cũng giống như hiệp thi đấu thứ nhất, cầu thủ hai đội nhập cuộc trong hiệp 2 tương đối chậm và chưa có nhiều tình huống hãm thành của đối thủ.
20:28
54': KHÔNG ĐƯỢC !!! Aymeric tung đường chuyền từ bên cánh phải theo hướng tấn công vào vòng cấm Hà Tĩnh cho Văn Tùng, nhưng tiền đạo Hà Nội FC không thể dứt điểm thành công.
20:32
57': VÀO VÀO VÀO !!! Hà Nội FC 0-1 Hà Tĩnh
Passira đánh đầu làm tường cho Atshimene tung cú sút từ rất xa từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi đập cột dọc làm bó tay thủ môn Văn Chuẩn, mở tỉ số 1-0 cho Hà Tĩnh.
20:33
60': Sau khi nhận bàn thua, Hà Nội FC đang đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.
20:38
65': KHÔNG ĐƯỢC !!! Xuân Tú rót bóng vào vòng cấm để Văn Tùng bật cao đánh đầu, tuy nhiên lực bóng đi quá nhẹ và thủ môn Thanh Tùng hóa giải thành công.
20:42
69': Các cầu thủ Hà Nội FC đang tràn sang phần sân của Hà Tĩnh để chơi tấn công. Tuy vậy, những sức ép là chưa đáng kể khi hàng loạt các quả tạt từ hai biên vào vòng cấm của thủ môn Thành Tùng đều chưa để lại nhiều sát thương.
20:47
73': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thành Chung xử lý lóng ngóng trong vòng cấm tạo điều kiện cho Atshimene có cơ hội tung chân dứt điểm. Dẫu vậy, cú sút của tiền đạo Hà Tĩnh đi quá nhẹ và không thể làm khó thủ môn Văn Chuẩn.
20:51
78': Hàng loạt các pha ban bật phối hợp được cầu thủ Hà Nội FC thực hiện bên phần sân của đối thủ. Tuy nhiên, bóng sau khi được luân chuyển đến chân của tiền đạo Văn Tùng hoặc Thanh Minh đều chưa thể tạo ra nguy hiểm về phía khung thành đội khách.
20:54
81': THẺ ĐỎ !!! Trọng tài sau khi tham khảo VAR đã quyết định xóa thẻ vàng và rút thẻ đỏ với trung vệ Adriel của Hà Nội FC. Trọng tài xác định trung vệ Hà Nội FC có hành vi xấu chơi khi đá vào vùng hiểm của Luiz Antonio bên phía Hà Tĩnh.
20:58
83': VÀO VÀO VÀO !!! Hà Nội FC 1-1 Hà Tĩnh
Xuân Tú tung đường căng ngang vào vòng cấm của Hà Tĩnh, bóng lộn xộn rơi vào chân Hồ Thanh Minh rồi cầu thủ này quyết định dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Thanh Tùng, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng Thủ đô.
21:00
86': VÀO VÀO VÀO OOOOOOOOOOO !!! Hà Nội FC 2-1 Hà Tĩnh
Từ đường rót bóng vào vòng cấm trên chấm phạt góc, Hồ Thanh Minh bật cao đánh đầu dũng mãnh đánh đầu lái bóng vào góc xa làm bó tay thủ môn Thanh Tùng, nâng tỉ số lên 2-1 cho Hà Nội FC.
21:04
90': Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
21:09
90+5': KHÔNG VÀO OOO !!! Helerson đánh đầu ngược chuyền bóng cho đồng đội bên trong vòng cấm dứt điểm cận thành, nhưng trung vệ Thành Chung đã có mặt đúng lúc để nhoài người phá bóng thành công.
21:10
90+6': HẾT GIỜ !!! Hà Nội FC ngược dòng cảm xúc đánh bại Hà Tĩnh với tỉ số 2-1.
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