11 tân binh chờ HLV Kim Sang Sik trao cơ hội ra mắt ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam để một loạt trụ cột nghỉ ngơi và thử nghiệm nhiều nhân tố tới trong đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 11/2026. Đáng chú ý, ĐT Việt Nam hiện có tới 11 tân binh đang chờ HLV Kim Sang Sik trao cơ hội chơi trận ra mắt đội tuyển.

Cụ thể, 11 cái tên này gồm: hậu vệ Lương Chí Khải, hậu vệ Nguyễn Đức Anh, hậu vệ Phạm Minh Phúc, hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, tiền vệ Nguyễn Quang Vinh, tiền vệ Trần Ngọc Sơn, tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên, tiền đạo Nguyễn Đăng Dương, tiền đạo Nguyễn Lê Phát và tiền đạo Olaha Mạnh Đức.

Hậu vệ Lương Chí Khải và tiền đạo Olaha Mạnh Đức là những tân binh nổi bật của ĐT Việt Nam ở đợt tập trung lần này. (Ảnh: Hoài Thương)

Trong số này, hậu vệ Việt kiều Lương Chí Khải và tiền đạo Olaha Mạnh Đức vừa đủ điều kiện khoác áo đội tuyển sau khi chính thức có quốc tịch Việt Nam. Những cái tên còn lại đều từng thi đấu cho U23 Việt Nam trong quá khứ.

Đáng chú ý, các cầu thủ Phạm Minh Phúc, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Lê Phát từng cùng HLV Kim Sang Sik vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và đứng hạng ba U23 châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu dịp FIFA Days tháng 11/2026, ĐT Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 19h ngày 11/11 và gặp Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường.