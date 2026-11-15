11.000 VĐV tranh tài ở Trang An Marathon 2026: Hai kỷ lục mới được thiết lập

11.000 vận động viên chinh phục cung đường di sản Tràng An

Ngày 15/11, Trang An Marathon 2026 diễn ra tại Ninh Bình, quy tụ 11.000 vận động viên tranh tài ở bốn cự ly 5km, 10km, 21km và 42km.

Bước sang mùa giải thứ sáu, giải chạy tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, hơn 1.000 vận động viên nước ngoài đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ góp mặt, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của sự kiện.

Trang An Marathon 2026 ​​​diễn ra tại Ninh Bình, quy tụ 11.000 vận động viên tranh tài.

Các vận động viên xuất phát tại Cổng Tam Quan Cố đô Hoa Lư, chinh phục những cung đường thuộc vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO ghi danh.

Không chỉ là cuộc đua về tốc độ và sức bền, Trang An Marathon còn mang đến trải nghiệm kết hợp giữa thể thao và khám phá di sản. Trên hành trình thi đấu, các runner có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu những giá trị lịch sử và cảm nhận nét văn hóa đặc trưng của vùng đất cố đô.

Ở các cự ly, những màn tranh tài diễn ra sôi nổi với sự nỗ lực của đông đảo vận động viên. Ban tổ chức đã vinh danh những cá nhân có thành tích xuất sắc nhất ở nội dung nam và nữ.

Phạm Đức Thọ, Doãn Thị Oanh thiết lập hai kỷ lục mới

Điểm nhấn đáng chú ý nhất về chuyên môn tại Trang An Marathon 2026 đến từ cự ly 42km. Phạm Đức Thọ giành vị trí số một nội dung nam với thành tích 2 giờ 34 phút 07 giây. Ở nội dung nữ, Doãn Thị Oanh về đích đầu tiên sau 2 giờ 55 phút 31 giây. Đáng chú ý, đây cũng là hai thành tích được ghi nhận là kỷ lục mới tại cự ly marathon của mùa giải năm nay.

Phạm Đức Thọ giành vị trí số một nội dung nam với thành tích 2 giờ 34 phút 07 giây.

Doãn Thị Oanh về đích đầu tiên sau 2 giờ 55 phút 31 giây.

Những kết quả này phản ánh nỗ lực tập luyện và quyết tâm chinh phục giới hạn của các vận động viên. Đồng thời, tính cạnh tranh ở các cự ly cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho giải đấu.

Bên cạnh giá trị chuyên môn, Trang An Marathon 2026 còn mang ý nghĩa trong việc quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Bình. Việc thu hút hàng nghìn vận động viên cùng gia đình, bạn bè và du khách đến địa phương tạo thêm cơ hội phát triển các hoạt động dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và tham quan. Qua đó, giải chạy góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh địa phương giới thiệu sản phẩm và dịch vụ đến du khách.

Đặc biệt, sự hiện diện của hơn 1.000 vận động viên quốc tế đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ giúp hình ảnh Tràng An có thêm cơ hội tiếp cận cộng đồng quốc tế. Thông qua những bước chạy giữa không gian di sản, vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của Ninh Bình được giới thiệu theo một cách gần gũi, sinh động. Đây cũng là hướng kết nối thể thao với du lịch, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Tràng An.