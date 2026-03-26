  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
12.000 VĐV tranh tài tại giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026

Thứ Năm, 22:29, 26/03/2026
VOV.VN - Giải Vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong 2026 diễn ra tại Khánh Hòa từ ngày 27/3 đến 29/3 với sự tham gia tranh tài của hơn 12.000 VĐV.

Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 tổ chức gặp gỡ báo chí, thông tin về giải đấu trong ngày 26/3. 

Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ tại buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp gỡ, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong – Trưởng Ban Tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026, cho biết, đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho giải đấu đều đang theo đúng tiến độ. 

Nêu về một số điểm đặc biệt thu hút của giải đấu khi được tổ chức ở Khánh Hòa, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, giải gắn với kỷ niệm một số ngày lễ, sự kiện lớn: Kỷ niệm 95 năm ngày Thành lập Đoàn (26/3); kỷ niệm 80 năm ngày Thể thao Việt Nam; kỷ niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma…

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Văn Hòa trao đổi tại buổi gặp mặt. 

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cũng cho biết, một điểm đặc biệt khác, là nội dung thi đấu marathon nam, nữ của giải đấu sẽ được tính thành tích tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, hứa hẹn những màn tranh tài quyết liệt của các vận động viên chuyên nghiệp.

Ban tổ chức đang gấp rút phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Khánh Hòa, để chuẩn bị những gì tốt nhất cho thành công của giải đấu, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong kỳ vọng, giải đấu không chỉ là một giải thể thao đỉnh cao, với những yêu cầu ngặt nghèo về chuyên môn, mà còn là đảm bảo an toàn cao nhất cho các vận động viên tham dự giải, đồng thời, cũng mang đến trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất hiền hòa, mến khách Khánh Hòa.

Dự kiến, sẽ có hơn 12.000 vận động viên tham dự, trong đó có nhiều tên tuổi hàng đầu của điền kinh Việt Nam như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa…

Các vận động viên sẽ tranh tài ở hệ thống cự ly đa dạng, gồm: 42,195 km và 21,1 km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và phong trào; 10 km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5 km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Hơn 300 robot tranh tài tại Giải chạy bán marathon robot hình người Bắc Kinh 2026
Hơn 300 robot tranh tài tại Giải chạy bán marathon robot hình người Bắc Kinh 2026

VOV.VN - Hơn 300 người máy sẽ tham gia giải chạy bán marathon robot hình người được tổ chức lần thứ hai tại Bắc Kinh trong tháng 4 tới.

Hơn 13.000 runner dự giải chạy đêm VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight
Hơn 13.000 runner dự giải chạy đêm VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

VOV.VN - Giải chạy đêm TP.HCM – VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 chính thức diễn ra ngày 22/3, thu hút hơn 13.000 vận động viên tham gia.

Trung Quốc sắp tổ chức giải chạy bán marathon robot hình người lần thứ hai
Trung Quốc sắp tổ chức giải chạy bán marathon robot hình người lần thứ hai

VOV.VN - Sau giải chạy marathon robot hình người đầu tiên trên thế giới năm 2025, Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức giải chạy này lần thứ hai vào tháng 4 tới.

