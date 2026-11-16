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144 golfer tranh tài tại Giải golf VPĐD Báo Lao Động và Đông Nam Bộ Open 2026

Thứ Hai, 09:36, 16/11/2026
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VOV.VN - Sau một ngày tranh tài sôi nổi tại sân golf Tân Sơn Nhất (TPHCM), Giải golf VPĐD Báo Lao Động tại TPHCM và Đông Nam Bộ Open 2026 đã khép lại với nhiều kết quả đáng chú ý.

Ngày 15/11, Giải golf VPĐD Báo Lao Động tại TPHCM và Đông Nam Bộ Open 2026 chính thức diễn ra tại sân golf Tân Sơn Nhất, TPHCM, với sự tham gia tranh tài của 144 golfer. Giải đấu do Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ tổ chức, hướng đến xây dựng sân chơi thể thao lành mạnh, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng golfer.

144 golfer tranh tai tai giai golf vpDd bao lao Dong va Dong nam bo open 2026 hinh anh 1
144 golfer tranh tài tại Giải golf VPĐD Báo Lao Động và Đông Nam Bộ Open 2026.

Các golfer thi đấu theo thể thức đấu gậy cá nhân 18 hố, tính điểm Net theo handicap. Chương trình thi đấu bắt đầu lúc 12h00 theo hình thức shotgun, với các bảng đấu được phân chia theo trình độ handicap, gồm bảng A, bảng B, bảng C và bảng nữ.

Lã Hữu Luyến giành Best Gross

Ở hạng mục quan trọng nhất của giải, golfer Lã Hữu Luyến xuất sắc giành danh hiệu Best Gross với tổng điểm 81 gậy. Đây là kết quả ghi nhận thành tích thi đấu nổi bật của golfer sau 18 hố tranh tài.

Tại bảng A (handicap 00-17), golfer Dương Đức Hiếu giành giải Nhất với điểm Gross 81, handicap 16 và Net 69. Vị trí thứ Nhì thuộc về Vũ Huy Hoàn với Gross 87, Net 70. Golfer Đoàn Khắc Thiện xếp thứ Ba với Gross 86, Net 72.

Ở bảng B (handicap 18-24), Đỗ Trà Giang giành chức vô địch với Gross 89, handicap 21 và Net 68. Nguyễn Đình Long Hải về Nhì với Gross 90, Net 68, trong khi Phạm Thanh Hải đứng thứ Ba với Gross 89, Net 69.

144 golfer tranh tai tai giai golf vpDd bao lao Dong va Dong nam bo open 2026 hinh anh 2

Tại bảng C (handicap 25-36), Nguyễn Thành Hiệp là golfer có thành tích tốt nhất, giành giải Nhất với Gross 94, handicap 26 và Net 68. Trần Thanh Nghiệp xếp thứ Nhì với Gross 94, Net 68. Đỗ Danh Hoàng giành giải Ba với Gross 92, handicap 27 và Net 68.

Ở bảng nữ (handicap 00-36), golfer Bella Luna giành chức vô địch với Gross 81, handicap 15 và Net 68. Kim Nguyễn xếp thứ Nhì với Gross 84, Net 68, còn Nguyễn Thị Hồng giành vị trí thứ Ba với Gross 92, Net 68.

Kết quả ở các bảng đấu cho thấy sự cạnh tranh giữa các golfer diễn ra khá sít sao. Đặc biệt, ở bảng B và bảng C, những vị trí dẫn đầu được phân định với cách biệt điểm số không lớn, tạo nên sự hấp dẫn trong cuộc đua thứ hạng.

Bên cạnh các danh hiệu chính, những giải thưởng kỹ thuật cũng ghi nhận nhiều thành tích đáng chú ý.

Ở nội dung Nearest to the Pin (cú đánh đưa bóng gần cờ nhất), golfer Trần Đăng Khoa đạt thành tích 0,46m tại hố 8C. Golfer Dương Đức Hiếu cũng xuất sắc giành một giải Nearest to the Pin tại hố 5D với khoảng cách chỉ 0,2m.

Trong khi đó, ở nội dung Longest Drive (cú phát bóng xa nhất), golfer Bella Luna đạt thành tích 200 yard tại hố 2C (tee xanh 280 yard). Golfer Nguyễn Trần Trung giành giải Longest Drive còn lại tại hố 2D với khoảng cách 271 yard.

Các giải thưởng kỹ thuật góp phần tạo thêm điểm nhấn chuyên môn, khuyến khích golfer thể hiện khả năng kiểm soát bóng, độ chính xác và sức mạnh trong từng cú đánh.

Sân chơi kết nối cộng đồng golfer và doanh nghiệp

Không chỉ tập trung vào thành tích chuyên môn, Giải golf VPĐD Báo Lao Động tại TPHCM và Đông Nam Bộ Open 2026 còn hướng đến trải nghiệm của người tham dự. Ngay từ thời điểm check-in, các golfer được Ban tổ chức trao túi quà với tổng giá trị gần 7 triệu đồng, gồm nhiều sản phẩm, vật phẩm và voucher chăm sóc sức khỏe.

Đáng chú ý, giải đấu có cơ cấu ba giải Hole-in-One (HiO) với phần thưởng gồm một ô tô VF7 và hai ô tô VF3. Mỗi giải HiO còn đi kèm các phần thưởng giá trị theo công bố của Ban tổ chức, trong đó có bộ gậy golf trị giá 120 triệu đồng và gói thuê biệt thự Vani Villas trị giá 500 triệu đồng.

144 golfer tranh tai tai giai golf vpDd bao lao Dong va Dong nam bo open 2026 hinh anh 3

Sau khi kết thúc các lượt thi đấu, chương trình Gala Dinner, công bố kết quả và trao giải được tổ chức trong buổi tối cùng ngày. Đây là dịp để Ban tổ chức vinh danh những golfer đạt thành tích xuất sắc, đồng thời tạo không gian giao lưu giữa các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác và những người yêu thích bộ môn golf.

Với sự tham gia của 144 golfer cùng hệ thống giải thưởng ở nhiều hạng mục, Giải golf VPĐD Báo Lao Động tại TPHCM và Đông Nam Bộ Open 2026 đánh dấu một hoạt động thể thao có ý nghĩa của Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ.

Thông qua giải đấu, Báo Lao Động tiếp tục mở rộng các hoạt động kết nối cộng đồng, tăng cường giao lưu với các đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, xây dựng môi trường giao lưu văn minh, tích cực.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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