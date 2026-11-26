Trong nỗ lực mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường bóng đá quốc tế cho các tài năng trẻ, CLB TP.HCM đang triển khai chương trình hợp tác đào tạo và phát triển bóng đá với CLB Celta de Vigo (Tây Ban Nha), dự kiến đưa 18 cầu thủ trong độ tuổi 17-18 sang tập luyện và học tập dài hạn tại Tây Ban Nha trong thời gian 3 năm.

Cơ sở vật chất sân vận động của CLB Celta Vigo. (Ảnh: La Liga).

Cơ hội cho các cầu thủ trẻ Việt Nam

Chương trình mang tên “Elite Football Development Programme” hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ, tạo điều kiện để các học viên được tiếp cận với môi trường bóng đá chuyên nghiệp, phương pháp huấn luyện hiện đại và quy trình phát triển cầu thủ tại một CLB giàu truyền thống của bóng đá Tây Ban Nha.

Việc tham gia chương trình trong thời gian dài không chỉ giúp các cầu thủ nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm trong môi trường bóng đá quốc tế mà còn là cơ hội để hoàn thiện tư duy chơi bóng, bản lĩnh và tác phong chuyên nghiệp, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch hợp tác đào tạo của CLB TP.HCM, VFF đang phối hợp và hỗ trợ CLB trong công tác chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục liên quan xin visa, góp phần thúc đẩy quá trình triển khai chương trình. Ngày 12/11/2026, toàn bộ 18 học viên cùng một cán bộ đại diện CLB đã hoàn thiện và nộp hồ sơ xin thị thực tại Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Hà Nội.

VFF luôn khuyến khích, ủng hộ các chương trình hợp tác phát triển dành cho cầu thủ trẻ, tạo cơ hội để các tài năng bóng đá Việt Nam được học tập, rèn luyện và trải nghiệm tại những môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Liên đoàn sẵn sàng đồng hành cùng các CLB, đơn vị thành viên trong việc thúc đẩy những cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trẻ và phát triển nguồn lực cho bóng đá Việt Nam.