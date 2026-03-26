AFC ra quyết định quan trọng về Asian Cup, ĐT Việt Nam có thể bị ảnh hưởng

Thứ Năm, 12:30, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - AFC ra quyết định quan trọng về các trận đấu cuối của vòng loại Asian Cup 2027 khiến ĐT Việt Nam có thể bị ảnh hưởng.

Theo những thông tin mới nhất, AFC đã quyết định hoãn trận đấu Lebanon gặp Yemen trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu này dự kiến được tổ chức ở Doha (Qatar) ngày 31/3 nhưng giờ đây sẽ được hoãn đến tháng 6/2026. 

afc ra quyet dinh quan trong ve asian cup, Dt viet nam co the bi anh huong hinh anh 1
Trận lượt về Lebanon vs Yemen bị hoãn. (Ảnh: AFC). 

Lý do là bởi tình hình an ninh tại miền nam Lebanon đang rất bất ổn, LĐBĐ nước này đã tạm hoãn tất cả các hoạt động bóng đá đến hết tháng 4/2026 và ĐT Lebanon không thể tập trung. 

Đáng chú ý, trận đấu Lebanon gặp Yemen là trận đấu mang tính quyết định, đội bóng nào chiến thắng sẽ giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Do đó, danh sách đầy đủ 24 đội tuyển giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027 sẽ không thể được xác định vào ngày 31/3 như dự kiến của AFC. 

Theo lịch, lễ bốc thăm chia bảng cho VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra ngày 11/4 khi đã xác định được đầy đủ các đội tham dự. Tuy vậy sau những diễn biến mới nhất, AFC đã quyết định sẽ hoãn lễ bốc thăm này và tổ chức vào một thời điểm khác thích hợp. 

Với việc lễ bốc thăm chia bảng cho VCK Asian Cup 2027 bị hoãn, kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất châu Á của ĐT Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng khi các đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik chưa thể sớm được xác định. 

PV/VOV.VN
Xem trực tiếp trận ĐT Việt Nam vs ĐT Bangladesh ở đâu?
