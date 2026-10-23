AFC tổ chức đại hội bất thường, đưa ra quyết định liên quan tới ĐT Việt Nam

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch AFC Shaikh Salman tại Đại hội bất thường của AFC. (Ảnh: AFC)

Ngày 23/10, tại Tokyo (Nhật Bản), Đại hội bất thường Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) năm 2026 đã thông qua một loạt sửa đổi quan trọng đối với Điều lệ AFC. Những điều chỉnh này nhằm bảo đảm tính liên tục trong công tác quản trị và sự đồng bộ với những thay đổi của lịch thi đấu bóng đá quốc tế.

Theo lộ trình mới, Asian Cup sẽ chuyển từ chu kỳ tổ chức vào năm lẻ sang năm chẵn, bắt đầu từ kỳ giải năm 2032. Những điều chỉnh về điều lệ được thông qua nhằm bảo đảm chu kỳ bầu cử của AFC tiếp tục đồng bộ với giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hàng đầu châu lục, đồng thời duy trì sự giám sát của Ban Chấp hành AFC đối với công tác tổ chức giải đấu tại những thời điểm quan trọng.

Với việc AFC chuyển chu kỳ tổ chức từ năm lẻ sang năm chẵn, ĐT Việt Nam nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung sẽ phải tính toán kế hoạch thích ứng. Hiện tại, bóng đá Việt Nam và bóng đá Đông Nam Á đang vận hành với ASEAN Cup là trọng tâm hoạt động của ĐTQG trong năm chẵn.

Cũng tại Đại hội bất thường này, Chủ tịch AFC Shaikh Salman đã khẳng định sự ủng hộ của AFC đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong chiến dịch tái ứng cử.