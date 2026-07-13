Bán kết World Cup 2026: ĐT Anh phải làm gì để hạ Argentina và ngăn Messi viết sử?

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh vs Argentina diễn ra lúc 02h00 ngày 16/7. (Ảnh: The Sun)

Argentina bước vào bán kết World Cup 2026 với phong độ đáng gờm nhưng không phải không có điểm yếu. Vấn đề của ĐT Anh là phải tìm ra cách khai thác những “vết nứt” đó trước khi bị bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trừng phạt.

Dưới thời HLV Lionel Scaloni, Argentina sở hữu nhiều điểm mạnh nổi bật, đặc biệt là thủ lĩnh Lionel Messi. Dù vậy, những trận đấu trước Thụy Sĩ, Cape Verde hay Ai Cập đã phần nào bộc lộ các hạn chế của La Albiceleste.

Nhiệm vụ của HLV Thomas Tuchel là khai thác triệt để những điểm yếu đó. ĐT Anh cần tạo ra thế trận đủ áp lực để khiến bản lĩnh và cả yếu tố may mắn của Argentina không thể tiếp tục phát huy.

Khóa chặt Lionel Messi từ trung lộ

Lionel Messi vẫn là trung tâm trong mọi phương án tấn công của Argentina dù không còn hoạt động liên tục. El Pulga có thể “im lặng” phần lớn thời gian nhưng chỉ cần một khoảnh khắc là đủ tạo ra khác biệt quyết định.

Ở trận tứ kết gặp Thụy Sĩ, Messi kiến tạo cho Mac Allister đánh đầu ghi bàn từ tình huống phạt góc và liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. El Pulga chơi tự do như một “số 9 ảo”, di chuyển ít nhưng cực kỳ nguy hiểm khi có bóng.

Bài toán với Anh không phải là triệt tiêu hoàn toàn Messi mà là hạn chế tối đa không gian và nguồn bóng đến chân M10. Việc giữ cự ly đội hình chặt chẽ và phong tỏa khu vực trung tuyến sẽ là chìa khóa để giảm tầm ảnh hưởng của siêu sao 39 tuổi.

Ảnh: Reuters

Cảnh giác với hệ sinh thái xung quanh Messi

Argentina không chỉ có Messi mà còn sở hữu nhiều mũi tấn công nguy hiểm như Julian Alvarez hay Lautaro Martinez. Những vệ tinh này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nếu hàng thủ đối phương mất tập trung.

Alvarez di chuyển rộng và thường xuyên khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ. Trong khi đó, Lautaro Martinez lại rất sắc bén khi vào sân từ ghế dự bị và tận dụng cơ hội.

Ở tuyến giữa, Paredes đóng vai trò thu hồi bóng, tạo điều kiện cho Mac Allister và Enzo Fernandez luôn sẵn sàng dâng cao hỗ trợ tấn công. Điều đó buộc Anh phải kiểm soát tốt bóng hai và không để lộ khoảng trống phía sau hàng tiền vệ.

Tăng tốc độ và chơi áp sát quyết liệt

Một trong những điểm yếu khác của Argentina là khả năng chống phản công ở hai biên. Các hậu vệ cánh của đội bóng Nam Mỹ không quá xuất sắc, mở ra cơ hội cho những cầu thủ tốc độ như Anthony Gordon hay Noni Madueke khai thác.

Anh cần tận dụng tốc độ ở hai hành lang biên và khả năng tranh chấp của tuyến giữa để phá vỡ cấu trúc của đối thủ. Nếu duy trì cường độ cao, Tam sư hoàn toàn có thể khiến Argentina rơi vào thế bị động.

Ảnh: Reuters

Giữ cái đầu lạnh trước áp lực khủng khiếp

Argentina luôn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả, tạo nên bầu không khí như sân nhà. Điều này giúp Messi và đồng đội duy trì tinh thần và bùng nổ ở những thời điểm quan trọng.

Vì vậy, Anh không chỉ cần bản lĩnh mà còn phải kiểm soát cảm xúc trong trận đấu căng thẳng. Việc không vững tâm lý hoặc phải nhận thẻ phạt có thể khiến Tam sư phải trả giá đắt như những lần đối đầu trong quá khứ.

Dự đoán kết quả trận Anh vs Argentina vòng bán kết World Cup 2026 Anh thắng 38% (8 bình chọn) Argentina thắng 62% (13 bình chọn) Tổng bình chọn: 21

Lịch sử đối đầu Anh vs Argentina trước bán kết World Cup 2026 VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa Anh vs Argentina trước vòng bán kết World Cup 2026.