English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bán kết World Cup 2026: ĐT Anh phải làm gì để hạ Argentina và ngăn Messi viết sử?

Thứ Hai, 12:00, 13/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT Anh phải làm gì để quật ngã Argentina ở bán kết World Cup 2026 và ngăn chặn Lionel Messi viết lịch sử?

ban ket world cup 2026 Dt anh phai lam gi de ha argentina va ngan messi viet su hinh anh 1
Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh vs Argentina diễn ra lúc 02h00 ngày 16/7. (Ảnh: The Sun)

Argentina bước vào bán kết World Cup 2026 với phong độ đáng gờm nhưng không phải không có điểm yếu. Vấn đề của ĐT Anh là phải tìm ra cách khai thác những “vết nứt” đó trước khi bị bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trừng phạt.

Dưới thời HLV Lionel Scaloni, Argentina sở hữu nhiều điểm mạnh nổi bật, đặc biệt là thủ lĩnh Lionel Messi. Dù vậy, những trận đấu trước Thụy Sĩ, Cape Verde hay Ai Cập đã phần nào bộc lộ các hạn chế của La Albiceleste.

Nhiệm vụ của HLV Thomas Tuchel là khai thác triệt để những điểm yếu đó. ĐT Anh cần tạo ra thế trận đủ áp lực để khiến bản lĩnh và cả yếu tố may mắn của Argentina không thể tiếp tục phát huy.

Khóa chặt Lionel Messi từ trung lộ

Lionel Messi vẫn là trung tâm trong mọi phương án tấn công của Argentina dù không còn hoạt động liên tục. El Pulga có thể “im lặng” phần lớn thời gian nhưng chỉ cần một khoảnh khắc là đủ tạo ra khác biệt quyết định.

Ở trận tứ kết gặp Thụy Sĩ, Messi kiến tạo cho Mac Allister đánh đầu ghi bàn từ tình huống phạt góc và liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. El Pulga chơi tự do như một “số 9 ảo”, di chuyển ít nhưng cực kỳ nguy hiểm khi có bóng.

Bài toán với Anh không phải là triệt tiêu hoàn toàn Messi mà là hạn chế tối đa không gian và nguồn bóng đến chân M10. Việc giữ cự ly đội hình chặt chẽ và phong tỏa khu vực trung tuyến sẽ là chìa khóa để giảm tầm ảnh hưởng của siêu sao 39 tuổi.

ban ket world cup 2026 Dt anh phai lam gi de ha argentina va ngan messi viet su hinh anh 2
Ảnh: Reuters

Cảnh giác với hệ sinh thái xung quanh Messi

Argentina không chỉ có Messi mà còn sở hữu nhiều mũi tấn công nguy hiểm như Julian Alvarez hay Lautaro Martinez. Những vệ tinh này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nếu hàng thủ đối phương mất tập trung.

Alvarez di chuyển rộng và thường xuyên khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ. Trong khi đó, Lautaro Martinez lại rất sắc bén khi vào sân từ ghế dự bị và tận dụng cơ hội.

Ở tuyến giữa, Paredes đóng vai trò thu hồi bóng, tạo điều kiện cho Mac Allister và Enzo Fernandez luôn sẵn sàng dâng cao hỗ trợ tấn công. Điều đó buộc Anh phải kiểm soát tốt bóng hai và không để lộ khoảng trống phía sau hàng tiền vệ.

Tăng tốc độ và chơi áp sát quyết liệt

Một trong những điểm yếu khác của Argentina là khả năng chống phản công ở hai biên. Các hậu vệ cánh của đội bóng Nam Mỹ không quá xuất sắc, mở ra cơ hội cho những cầu thủ tốc độ như Anthony Gordon hay Noni Madueke khai thác.

Anh cần tận dụng tốc độ ở hai hành lang biên và khả năng tranh chấp của tuyến giữa để phá vỡ cấu trúc của đối thủ. Nếu duy trì cường độ cao, Tam sư hoàn toàn có thể khiến Argentina rơi vào thế bị động.

ban ket world cup 2026 Dt anh phai lam gi de ha argentina va ngan messi viet su hinh anh 3
Ảnh: Reuters

Giữ cái đầu lạnh trước áp lực khủng khiếp

Argentina luôn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả, tạo nên bầu không khí như sân nhà. Điều này giúp Messi và đồng đội duy trì tinh thần và bùng nổ ở những thời điểm quan trọng.

Vì vậy, Anh không chỉ cần bản lĩnh mà còn phải kiểm soát cảm xúc trong trận đấu căng thẳng. Việc không vững tâm lý hoặc phải nhận thẻ phạt có thể khiến Tam sư phải trả giá đắt như những lần đối đầu trong quá khứ.

Dự đoán kết quả trận Anh vs Argentina vòng bán kết World Cup 2026

Anh thắng
38% (8 bình chọn)
Argentina thắng
62% (13 bình chọn)
Tổng bình chọn: 21
 
Quách Khiêm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Messi tự tin đối đầu với tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026
Messi tự tin đối đầu với tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông, siêu sao Messi tự tin khi đối đầu với tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026.

Messi tự tin đối đầu với tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026

Messi tự tin đối đầu với tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông, siêu sao Messi tự tin khi đối đầu với tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026.

Bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026: Song tấu Olise - Mbappe bay cao
Bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026: Song tấu Olise - Mbappe bay cao

VOV.VN - Bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026 tính đến trước vòng bán kết, Michael Olise và Kylian Mbappe tạo ra thống kê ấn tượng.

Bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026: Song tấu Olise - Mbappe bay cao

Bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026: Song tấu Olise - Mbappe bay cao

VOV.VN - Bảng xếp hạng Vua kiến tạo World Cup 2026 tính đến trước vòng bán kết, Michael Olise và Kylian Mbappe tạo ra thống kê ấn tượng.

Siêu máy tính dự đoán đội vào chung kết World Cup 2026
Siêu máy tính dự đoán đội vào chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Siêu máy tính Opta dự đoán cơ hội vào chung kết World Cup 2026, Pháp và Anh là hai đội được đánh giá cao hơn đối thủ của mình.

Siêu máy tính dự đoán đội vào chung kết World Cup 2026

Siêu máy tính dự đoán đội vào chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Siêu máy tính Opta dự đoán cơ hội vào chung kết World Cup 2026, Pháp và Anh là hai đội được đánh giá cao hơn đối thủ của mình.

Lịch sử đối đầu Anh vs Argentina trước bán kết World Cup 2026
Lịch sử đối đầu Anh vs Argentina trước bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa Anh vs Argentina trước vòng bán kết World Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Anh vs Argentina trước bán kết World Cup 2026

Lịch sử đối đầu Anh vs Argentina trước bán kết World Cup 2026

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa Anh vs Argentina trước vòng bán kết World Cup 2026.

So sánh cơ hội vô địch của 4 đội bóng lọt vào bán kết World Cup 2026
So sánh cơ hội vô địch của 4 đội bóng lọt vào bán kết World Cup 2026

VOV.VN - So sánh cơ hội vô địch của Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Argentina theo tính toán từ Opta trước vòng bán kết World Cup 2026.

So sánh cơ hội vô địch của 4 đội bóng lọt vào bán kết World Cup 2026

So sánh cơ hội vô địch của 4 đội bóng lọt vào bán kết World Cup 2026

VOV.VN - So sánh cơ hội vô địch của Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Argentina theo tính toán từ Opta trước vòng bán kết World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế