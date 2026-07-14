Bán kết World Cup 2026: Pháp đứng trước cột mốc lịch sử nếu thắng Tây Ban Nha

Đây là lần thứ 8 Pháp góp mặt ở bán kết World Cup, chỉ xếp sau Đức với 12 lần. Sau ba thất bại liên tiếp ở các kỳ World Cup 1958, 1982 và 1986, đội bóng áo lam đã thắng cả 4 trận bán kết gần nhất vào các năm 1998, 2006, 2018 và 2022. Đáng chú ý, ở ba lần gần nhất tiến vào chung kết, Pháp đều giữ sạch lưới tại vòng bán kết.

Nếu vượt qua Tây Ban Nha, thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ trở thành đội tuyển thứ ba trong lịch sử lọt vào 3 trận chung kết World Cup liên tiếp, sánh ngang kỳ tích của Đức (1982, 1986, 1990) và Brazil (1994, 1998, 2002).

Pháp có cơ sở để hướng tới mục tiêu này khi sở hữu hàng công bùng nổ nhất World Cup 2026. Kylian Mbappe tiếp tục là đầu tàu với phong độ ấn tượng. Tiền đạo đội trưởng đã ghi 12 bàn ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup, thành tích cao nhất lịch sử giải đấu.

Pháp đọ sức với Tây Ban Nha lúc 2h ngày 15/7 theo giờ Việt Nam.

Không chỉ sắc bén trong khâu dứt điểm, Mbappe còn phối hợp cực kỳ ăn ý với Ousmane Dembele. Bộ đôi này đã tạo cho nhau 19 cơ hội ghi bàn, trong đó Mbappe kiến tạo 10 lần cho Dembele, còn Dembele đáp lại bằng 9 đường chuyền quyết định.

Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn là thử thách rất lớn với Pháp. Đây mới là lần thứ hai hai đội gặp nhau tại World Cup. Ở lần đối đầu duy nhất trước đó tại vòng 1/8 World Cup 2006, Pháp thắng 3-1 để tiến vào tứ kết.

Tuy nhiên, xét trên mọi đấu trường, Tây Ban Nha lại chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 7, hòa 1 và chỉ thua 2 trong 10 lần gặp Pháp gần nhất. Đáng chú ý, La Roja toàn thắng ở hai màn so tài gần đây, gồm chiến thắng 2-1 tại bán kết EURO 2024 và màn rượt đuổi tỷ số 5-4 ở UEFA Nations League, trong đó tài năng trẻ Lamine Yamal đều để lại dấu ấn đậm nét.

Cuộc đại chiến giữa hàng công mạnh nhất giải của Pháp và hàng thủ chắc chắn của Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ quyết định tấm vé đầu tiên vào chung kết World Cup 2026. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.