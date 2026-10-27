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Bàn thắng tranh cãi của Ronaldo: Saudi Pro League công nhận, chờ FIFA đồng ý

Thứ Ba, 09:17, 27/10/2026
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VOV.VN - Bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo trong trận đấu mới đây tiếp tục là chủ đề nóng những ngày qua. BTC Saudi Pro League một lần nữa thay đổi quyết định, công nhận pha ghi bàn này của CR7 và đang chờ FIFA chấp thuận ý kiến này.


Ở trận đấu Al Nassr làm khách trên sân của Al Faisaly tại lượt trận mới nhất của giải Saudi Pro League hôm 23/10, Ronaldo và các đồng đội có chiến thắng 3-1 để tiếp tục củng cố vị trí ở nhóm dẫn đầu. 

ban thang tranh cai cua ronaldo saudi pro league cong nhan, cho fifa dong y hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Tình huống đáng chú ý diễn ra ở phút 49, Joao Felix thực hiện quả đá phạt chuẩn xác để Ronaldo bật cao nỗ lực đánh đầu, bóng chạm siêu sao người Bồ Đào Nha rồi chạm tiếp hậu vệ Girotto của đội chủ nhà trước khi bay vào lưới. 

Ban đầu, trọng tài và BTC xác nhận bàn thắng cho Ronaldo. Khi trận đấu kết thúc, kênh Youtube chính thức của BTC Saudi Pro League cũng đăng clip chúc mừng Ronaldo đã có bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp. 

Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc vài giờ, BTC đã xem xét kỹ lại tình huống và xác nhận bàn thắng kể trên được tính là pha bóng phản lưới nhà của Girotto. 

ban thang tranh cai cua ronaldo saudi pro league cong nhan, cho fifa dong y hinh anh 2
Website của BTC Saudi Pro League xác nhận bàn thắng cho Ronaldo. 

Thế nhưng ở thời điểm 3 ngày sau tình huống kể trên, BTC Saudi Pro League đã một lần nữa thay đổi quyết định và công nhận pha ghi bàn của Ronaldo. Các trang tin chính thức về giải đấu cũng xác nhận chi tiết này. 

Theo báo chí Saudi Arabia, BTC Saudi Pro League cũng đã gửi yêu cầu đến FIFA, đề nghị chấp thuận thống kê này. Thông thường, website và các thông số của FIFA sẽ đồng nhất với những số liệu mà BTC các giải VĐQG thành viên đưa lên. Do đó, việc FIFA công nhận bàn thắng của Ronaldo sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. 

Nếu bàn thắng kể trên của Ronaldo chính thức được FIFA công nhận, CR7 sẽ có 982 bàn thắng, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 18 pha lập công. 

PV/VOV.VN
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