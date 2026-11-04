Bán vé trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan ở U23 quốc tế 2026

Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 tại sân vận động Pleiku. Bên cạnh chủ nhà U23 Việt Nam, giải có sự tham dự của U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Bốn đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan lúc 19h00 ngày 10/11 trong trận khai mạc, tiếp đó đối đầu U23 Singapore lúc 19h00 ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19h00 ngày 14/11.

Sau những ngày bán vé theo hình thức trực tuyến, BTC đã công bố phương thức bán vé trực tiếp như sau:

A/ MỆNH GIÁ VÉ

* 400.000 đ/vé

* 300.000 đ/vé

* 200.000 đ/vé

B/ THÔNG TIN PHÁT HÀNH

1/ Thời gian: Từ 08h30 ngày 06/11/2026 đến 19h00 ngày 14/11/2026 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước;

Sáng từ 08h30 đến 11h30; Chiều 14h00 đến 16h30;

2/ Địa điểm bán vé: Quầy vé đặt tại Cổng A1 Sân Pleiku Arena số 22 đường Quang Trung, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Lưu ý: BTC sẽ tiến hành trả vé theo đường công văn cho các đơn vị trong cùng thời gian và địa điểm như trên.

C/ CÁC LƯU Ý KHÁC

– Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé;

– Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua;

– Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện;

– BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.