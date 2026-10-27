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Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027 mới nhất: CAHN vượt khó

Thứ Ba, 06:30, 27/10/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 27/10, CAHN đứng hạng 13 ở khu vực phía Đông, thầy trò HLV Polking quyết có điểm trước Cảng Thượng Hải ở lượt 3 để cải thiện thứ hạng.

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027 mới nhất

Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027, CAHN xếp hạng 13 ở khu vực phía Đông sau 2 lượt trận với 0 điểm. Ở lượt trận thứ 3, CAHN sẽ gặp Cảng Thượng Hải trên sân khách, đại diện Việt Nam quyết tâm giành điểm số lịch sử.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Polking cho biết CAHN đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng trước cuộc đối đầu với đại diện Trung Quốc, ông cho biết: “Chúng tôi đã có mặt tại đây từ hai ngày trước để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ. Toàn đội đã có buổi tập rất chất lượng vào ngày hôm qua và cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng”.

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Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027 tính đến sáng 27/10.

“AFC Champions League Elite là đấu trường hoàn toàn mới mẻ, nhưng chúng tôi thực sự tận hưởng hành trình này. CAHN đến đây với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là thi đấu một trận thật tốt, đại diện cho bóng đá Việt Nam một cách xứng đáng nhất và nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại giải đấu” – thuyền trưởng của CAHN chia sẻ thêm.

HLV Polking nhấn mạnh sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần sẵn sàng của toàn đội trước thử thách mang tên Shanghai Port. CAHN đặt mục tiêu thể hiện năng lực, bản lĩnh và quyết tâm cạnh tranh tại đấu trường châu lục.

Trong khi đó, tiền vệ Damià Sabater Tous cũng thể hiện sự tự tin trước trận đấu. Cầu thủ này khẳng định: “Như huấn luyện viên đã nói, chúng tôi rất tự hào khi được đại diện cho Việt Nam tại giải đấu này. Dù biết đây sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi đã làm rất tốt ở hai trận vừa qua. Giờ là lúc toàn đội sẵn sàng bước vào sân để nỗ lực giành kết quả tốt nhất trước Shanghai Port”.

Trận đấu này diễn ra vào lúc 17h ngày 27/10, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
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