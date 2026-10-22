Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Đại diện Ngoại hạng Anh gây ấn tượng mạnh

Sau khi kết thúc lượt trận thứ 3 vòng bảng, Cúp C1 châu Âu 2026/2027 ghi nhận 5 đội đang có thành tích toàn thắng gồm PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid và Real Betis.

Trong số này, Aston Villa gây bất ngờ khi đứng nhì bảng và có cùng hiệu số bàn thắng - bàn thua là +9 như đội đầu bảng PSG. Tuy nhiên, Aston Villa ghi ít bàn thắng hơn so với PSG (12 so với 15).

Ba cái tên còn lại đang góp mặt trong top 8 lần lượt là Stuttgart (7 điểm), Arsenal (7 điểm) và Barca (6 điểm). Theo thể thức Cúp C1 châu Âu, 8 đội dẫn đầu sau vòng bảng sẽ giành vé vào thẳng vòng 16 đội.

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sau lượt trận thứ 3. (Ảnh: UEFA)

Nhóm xếp hạng 9 đến 24 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 quy tụ một loạt tên tuổi lớn như Man City, Dortmund, Bayern Munich, Napoli, MU, Atletico Madrid, Inter Milan hay AS Roma.

Phía cuối bảng xếp hạng, 3 đội vẫn chưa có điểm nào tại Cúp C1 châu Âu 2026/2027 gồm Porto, Lille và Bratislava. Trong khi đó, Slavia Praha và Viking đều chỉ có 1 điểm.

Theo thể thức thi đấu, vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 có 8 lượt trận. Nhóm xếp từ thứ 9 tới 24 sẽ đá play-off để tranh 8 vé còn lại vào vòng 16 đội. Nhóm xếp từ vị trí 25 đến 36 sẽ bị loại.