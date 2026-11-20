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Trong loạt trận thứ 2 tại bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 diễn ra tối 19/11, CLB CAHN đã thua ngược đáng tiếc 1-3 khi tiếp đón Johor Darul Ta'zim. Ở các cặp đấu còn lại, Persib Bandung thắng Shan United 6-0 và PKR Svay Rieng hạ gục Port FC 4-1.

Trên bảng xếp hạng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027, Johor Darul đang dẫn đầu bảng B khi có cùng 6 điểm, 9 bàn thắng, 1 bàn thua như Persib Bandung nhưng hơn chỉ số fairplay. CLB CAHN đứng thứ 3 khi có cùng 3 điểm như PKR Svay Rieng nhưng hơn hiệu số bàn thắng - bàn thua (-1 so với -3).

Lion City Sailors, Port FC và Shan United lần lượt chia nhau 3 vị trí cuối bảng khi chưa có điểm nào. Đáng chú ý, đại diện bóng đá Thái Lan là Port FC đã gây thất vọng khi thua cả 2 lượt trận.

CLB CAHN thua ngược 1-3 trong cuộc tiếp đón. (Ảnh: CTV Đức Minh)

Bảng xếp hạng Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 sau lượt trận thứ 2

Ở bảng A, CLB CA TP.HCM (hiệu số +1) đang tạm đứng nhì bảng khi có cùng 4 điểm nhưng kém chỉ số phụ so với Tampines Rover (hiệu số +4) và hơn chỉ số phụ so với Borneo (hiệu số 0).

Kuching City, Ratchaburi và Buriram United đều đang có 1 điểm. Trong khi đó, Manila Digger đang đứng cuối bảng A với 0 điểm.

Tại lượt trận kế tiếp, CLB CA TP.HCM sẽ làm khách của Tampines Rover vào ngày 9/12 và CLB CAHN sẽ tiếp đón PKR Svay Rieng vào ngày 10/12.