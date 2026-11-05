Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Á mới nhất: Thể Công Viettel gần như bị loại

Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Á mới nhất chứng kiến đại diện V-League là Thể Công Viettel tiếp tục đứng cuối bảng E. Đội bóng này có 1 điểm sau 4 trận với 1 trận hòa và 3 trận thua. Đội á quân V-League kém đội xếp ngay trên là Melbourne Victory 3 điểm và kém FC Seoul 5 điểm.

Ảnh: AFC

Ở bảng đấu này, Persib Bandung đã chính thức giành quyền vào vòng trong khi đã có 12 điểm sau 4 trận toàn thắng. Thể Công Viettel chỉ còn cơ hội mong manh cho vị trí nhì bảng.

Tuy vậy, khả năng có vị trí nhì bảng chung cuộc của Thể Công Viettel cũng rất khó xảy ra khi phải có rất nhiều điều kiện đi kèm. Đại diện V-League cần thắng hết 2 trận còn lại với cách biệt lớn, đồng thời hy vọng FC Seoul thua cả 2 trận còn lại.

Ngoài ra, Melbourne Victory cũng phải thắng FC Seoul với cách biệt thấp để đảm bảo hiệu số của Thể Công Viettel lớn hơn. Đây là điều gần như không tưởng khi hiệu số hiện tại của đại diện Việt Nam là -9 còn Melbourne Victory đang có hiệu số 0. Vì thế, Thể Công Viettel gần như bị loại ở giải đấu châu lục năm nay.