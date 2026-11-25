Sau loạt trận diễn ra đêm 24 và rạng sáng 25/11, U17 World Cup 2026 tiếp tục xác định thêm 5 đội giành quyền vào vòng knock-out gồm Serbia, Colombia, Venezuela, Mexico và Brazil. Trước đó, 6 đội đã sớm đoạt vé là Tây Ban Nha, Mali, Italia, Uruguay, Hàn Quốc và Hy Lạp.

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Như vậy, ban tổ chức đã xác định được 11 đội vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh những tấm vé còn lại vẫn diễn ra quyết liệt, đặc biệt là cuộc đua giữa các đội xếp thứ ba tại 12 bảng đấu.

Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 các đội đứng thứ ba

Theo bảng xếp hạng thành tích các đội đứng thứ ba sau hai lượt trận, U17 Uzbekistan đang dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số +3. Mozambique xếp thứ hai, trong khi U17 Pháp đứng thứ ba.

U17 Việt Nam hiện đứng thứ 7 với 1 điểm, ghi được 5 bàn thắng và để thủng lưới 6 lần, có hiệu số -1. Thầy trò HLV Roland vẫn nằm trong nhóm 8 đội có thành tích tốt nhất và nắm lợi thế nhất định trước lượt trận cuối. Tuy nhiên, vị trí này chưa bảo đảm tấm vé đi tiếp cho đại diện Đông Nam Á. Các đội phía sau vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích khi vòng bảng chưa khép lại.

Cập nhật bảng xếp hạng các đội hạng ba có thành tích tốt nhất U17 World Cup 2026 sau 2 lượt trận.

Ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Mali vào ngày 26/11. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội vượt qua vòng bảng của đội tuyển trẻ Việt Nam. Một kết quả tích cực sẽ giúp thầy trò HLV Roland gia tăng cơ hội góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Thể thức xác định các đội vượt qua vòng bảng U17 World Cup 2026

U17 World Cup 2026 có 48 đội tuyển tham dự, được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Sau khi kết thúc vòng bảng, 24 đội đứng đầu và nhì bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out.

Như vậy, tổng cộng 32 đội tuyển sẽ góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Ban tổ chức sẽ xác định các cặp đấu sau khi toàn bộ vòng bảng kết thúc, thay vì công bố sẵn nhánh đấu cho các đội vượt qua vòng loại.

Với cục diện hiện tại, cuộc cạnh tranh giữa các đội đứng thứ ba hứa hẹn còn nhiều biến động trong những lượt trận cuối. U17 Việt Nam cần tận dụng cơ hội trước U17 Mali để tự quyết định hy vọng đi tiếp tại giải đấu năm nay.