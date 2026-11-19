Bảng xếp hạng FIFA đã chính thức cập nhật sau loạt trận FIFA Days tháng 11/2026. Đây cũng là kỳ FIFA Days cuối cùng trong năm 2026. Dự kiến, kỳ FIFA Days tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 3/2027.

ĐT Việt Nam đứng thứ 99 thế giới với 1228,34 điểm trong lần cập nhật này, giữ nguyên thứ hạng so với kỳ FIFA Days trước đó vào tháng 10/2026. Đáng chú ý, trong đợt tập trung lần này, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên hạng 97 thế giới.

Đội hình ra sân của ĐT Việt Nam ở trận thua Kyrgyzstan 1-2. (Ảnh: Hoài Thương)

ĐT Việt Nam bị Thái Lan gia tăng khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA. (Ảnh: FIFA)

Theo tính toán, ĐT Việt Nam được cộng 4,68 điểm sau khi thắng Đài Bắc Trung Hoa hôm 11/11 và tạm vươn lên vị trí 98 thế giới. ĐT Việt Nam có thể vươn lên hạng 97 thế giới nếu thắng Kyrgyzstan nhưng thất bại 1-2 vào hôm 17/11 nên bị trừ 5,30 điểm và trở lại hạng 99 thế giới.

Trong khi đó, ĐT Thái Lan tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA từ hạng 93 lên 90 thế giới ở kỳ FIFA Days lần này. ĐT Thái Lan được cộng 6,49 điểm để đạt tổng 1257,91 điểm sau khi thắng Brunei 6-0 và Tajikistan 3-0 tại King's Cup 2026.

Ở top 10 trên bảng xếp hạng FIFA, Tây Ban Nha tiếp tục giữ vị trí số 1 thế giới. Xếp sau lần lượt là Argentina, Pháp và Anh. Morocco vươn lên vị trí thứ 5 trong khi Bồ Đào Nha rơi xuống thứ 6 và Brazil tụt xuống thứ 7. Colombia chiếm vị trí trong top 10 từ tay Mexico, xếp sau Bỉ và Hà Lan.

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