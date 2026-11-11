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Bảng xếp hạng giải giao hữu U23 Gia Lai 2026 mới nhất: U23 Việt Nam dẫn đầu

Thứ Tư, 05:30, 11/11/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng giải giao hữu U23 Gia Lai 2026 mới nhất: U23 Việt Nam dẫn đầu sau trận thắng 3-0 trước U23 Thái Lan diễn ra tối 10/11 trên sân vận động Pleiku.

Bảng xếp hạng giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai 2026 mới nhất

U23 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng giải giao hữu U23 Gia Lai 2026 sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Thái Lan tối 10/11 trên sân Pleiku. Trong khi đó, U23 Qatar bất ngờ bị U23 Singapore cầm hòa 0-0, qua đó tạo lợi thế cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

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Cập nhật bảng xếp hạng giải giao hữu U23 Gia Lai 2026 mới nhất

Ở trận đấu với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sớm kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Minh Tâm trở thành nhân vật chính với cú đúp đánh đầu ở phút 19 và 45, trước khi Williams Minh Hoàng ấn định tỷ số 3-0 trên chấm phạt đền ở phút 87.

Chiến thắng cách biệt giúp U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu. Đáng chú ý, kết quả hòa không bàn thắng giữa U23 Qatar và U23 Singapore ở trận đấu diễn ra trước đó khiến cuộc cạnh tranh ngôi đầu sau lượt trận đầu tiên nghiêng về đội chủ nhà.

Với kết quả này, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm, trong khi U23 Singapore và U23 Qatar lần lượt đứng sau với cùng 1 điểm. U23 Thái Lan chưa giành được điểm nào và tạm xếp cuối bảng sau thất bại trước U23 Việt Nam.  

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
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