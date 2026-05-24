Bảng xếp hạng Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026: Đồng Nai tiến gần ngôi vô địch

CLB Đồng Nai tiến thêm một bước dài tới chức vô địch sau chiến thắng quan trọng trước CLB TP.HCM. Đội chủ nhà nhập cuộc với quyết tâm cao nhằm cạnh tranh vị trí thứ 3 chung cuộc trước sự bám đuổi quyết liệt của các đối thủ phía sau. Trong khi đó, Đồng Nai cũng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi đầu bảng.

Bảng xếp hạng Giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 tính đến sáng 24/5.

Thế trận diễn ra căng thẳng và giàu tính chiến thuật. Khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, Công Phượng tiếp tục thể hiện đẳng cấp ngôi sao khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 77, mang về chiến thắng quý giá cho đội khách.

Ba điểm có được giúp thầy trò HLV Việt Thắng tiến rất gần tới chức vô địch mùa giải năm nay. Hiện tại, Đồng Nai hiện tạo khoảng cách 8 điểm so với CLB Bắc Ninh, với 47 điểm sau vòng đấu này. Nếu Bắc Ninh không thể đánh bại CLB Thanh niên TP.HCM, Đồng Nai sẽ chính thức đăng quang sớm trước hai vòng đấu.

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn