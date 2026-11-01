Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất: Barcelona bỏ xa Real Madrid

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 1/11 chứng kiến Barcelona tiếp tục thống trị ngôi đầu sau chiến thắng 6-1 trước Alaves. Đội bóng xứ Catalan có 30 điểm sau 11 vòng đấu, với 10 chiến thắng và chỉ 1 thất bại. Đáng chú ý, hàng công Barcelona đã ghi tới 46 bàn, đạt hiệu số +34.

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 1/11.

Xếp ngay phía sau là Atletico Madrid với 28 điểm, kém Barcelona 2 điểm. Thầy trò HLV Diego Simeone duy trì phong độ ấn tượng sau chiến thắng 2-0 trước Levante, đồng thời sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất nhóm dẫn đầu khi mới nhận 8 bàn thua.

Real Madrid đứng thứ ba với 24 điểm sau 10 trận, kém ngôi đầu 6 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Betis góp mặt trong top 4 với 23 điểm, trong khi Real Sociedad xếp thứ năm với 19 điểm.

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng La Liga 2026/2027, Getafe đứng thứ 18 với 9 điểm, Valencia xếp thứ 19 với 6 điểm. Malaga tiếp tục đứng cuối bảng khi mới có 5 điểm sau 11 trận.