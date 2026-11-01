English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất: Barcelona bỏ xa Real Madrid

Chủ Nhật, 09:00, 01/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 1/11, Barcelona xây chắc ngôi đầu sau chiến thắng ấn tượng 6-1 trước Alaves.

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 1/11 chứng kiến Barcelona tiếp tục thống trị ngôi đầu sau chiến thắng 6-1 trước Alaves. Đội bóng xứ Catalan có 30 điểm sau 11 vòng đấu, với 10 chiến thắng và chỉ 1 thất bại. Đáng chú ý, hàng công Barcelona đã ghi tới 46 bàn, đạt hiệu số +34.

bang xep hang la liga 2026 2027 moi nhat barcelona bo xa real madrid hinh anh 1
Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 1/11.

Xếp ngay phía sau là Atletico Madrid với 28 điểm, kém Barcelona 2 điểm. Thầy trò HLV Diego Simeone duy trì phong độ ấn tượng sau chiến thắng 2-0 trước Levante, đồng thời sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất nhóm dẫn đầu khi mới nhận 8 bàn thua.

Real Madrid đứng thứ ba với 24 điểm sau 10 trận, kém ngôi đầu 6 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Betis góp mặt trong top 4 với 23 điểm, trong khi Real Sociedad xếp thứ năm với 19 điểm.

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng La Liga 2026/2027, Getafe đứng thứ 18 với 9 điểm, Valencia xếp thứ 19 với 6 điểm. Malaga tiếp tục đứng cuối bảng khi mới có 5 điểm sau 11 trận.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11, trận đấu muộn nhất của vòng 6 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 1/11, trận đấu muộn nhất của vòng 6 V-League 2026/2027 sẽ diễn ra.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Brighton gia nhập cuộc đua vô địch
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Brighton gia nhập cuộc đua vô địch

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, Brighton gia nhập cuộc đua vô địch sau khi thắng Man City 1-0 ngay trên sân Etihad.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Brighton gia nhập cuộc đua vô địch

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Brighton gia nhập cuộc đua vô địch

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, Brighton gia nhập cuộc đua vô địch sau khi thắng Man City 1-0 ngay trên sân Etihad.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Nam Định chiếm ngôi đầu, Đồng Nai chìm sâu
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Nam Định chiếm ngôi đầu, Đồng Nai chìm sâu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất, Nam Định chiếm ngôi đầu sau trận thắng Thể Công Viettel 3-1, Đồng Nam chìm nghỉm ở vị trí cuối bảng và vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Nam Định chiếm ngôi đầu, Đồng Nai chìm sâu

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Nam Định chiếm ngôi đầu, Đồng Nai chìm sâu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất, Nam Định chiếm ngôi đầu sau trận thắng Thể Công Viettel 3-1, Đồng Nam chìm nghỉm ở vị trí cuối bảng và vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Kết quả bóng đá hôm nay 1/11: Barca đại thắng, Bayern Munich bị cầm hòa
Kết quả bóng đá hôm nay 1/11: Barca đại thắng, Bayern Munich bị cầm hòa

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 1/11, Barca đại thắng Alaves 6-1 tại La Liga, Bayern Munich bị Dortmund cầm hòa 2-2 ở Bundesliga.

Kết quả bóng đá hôm nay 1/11: Barca đại thắng, Bayern Munich bị cầm hòa

Kết quả bóng đá hôm nay 1/11: Barca đại thắng, Bayern Munich bị cầm hòa

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 1/11, Barca đại thắng Alaves 6-1 tại La Liga, Bayern Munich bị Dortmund cầm hòa 2-2 ở Bundesliga.

Kết quả Ngoại hạng Anh: Hàng công kém duyên, Man City thua cay đắng Brighton
Kết quả Ngoại hạng Anh: Hàng công kém duyên, Man City thua cay đắng Brighton

VOV.VN - Ayari ghi bàn giúp Brighton giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách của Man City tại vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Kết quả Ngoại hạng Anh: Hàng công kém duyên, Man City thua cay đắng Brighton

Kết quả Ngoại hạng Anh: Hàng công kém duyên, Man City thua cay đắng Brighton

VOV.VN - Ayari ghi bàn giúp Brighton giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách của Man City tại vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế