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Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất: Real Madrid hâm nóng cuộc đua vô địch

Thứ Hai, 06:15, 26/10/2026
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VOV.VN - Real Madrid đánh bại Barcelona 2-1 ngay tại Camp Nou, tạo dấu ấn lớn trong cuộc đua vô địch La Liga 2026/2027. Sau vòng 10, Barcelona vẫn dẫn đầu với 27 điểm, nhưng Atletico Madrid và Real Madrid đang bám đuổi quyết liệt với lần lượt 25 và 24 điểm.

Real Madrid đánh bại Barcelona

Trận El Clasico diễn ra căng thẳng và hấp dẫn. Real Madrid mở tỷ số ở phút 41 khi bóng chạm chân Kylian Mbappe sau nỗ lực phòng ngự của Gerard Martin rồi đi vào lưới Barcelona.

Sang hiệp hai, Raphinha ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà ở phút 60 sau đường chuyền thuận lợi của Pedri. Barcelona chơi khởi sắc và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, nhưng không thể tận dụng thành công.

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Real Madrid đánh bại Barcelona ở Nou Camp.

Phút 87, Camavinga vượt qua Curbasi rồi căng ngang để Mbappe dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid. Kết quả này giúp đội bóng Hoàng gia giành 3 điểm quan trọng trong trận cầu tâm điểm vòng đấu.

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất

Theo bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất, Barcelona đứng đầu với 27 điểm sau 10 trận, gồm 9 chiến thắng và 1 thất bại. Đội bóng xứ Catalonia ghi 40 bàn, thủng lưới 11 lần.

Atletico Madrid xếp thứ hai với 25 điểm, chỉ kém Barcelona 2 điểm. Real Madrid đứng thứ ba với 24 điểm, thu hẹp khoảng cách với đại kình địch xuống còn 3 điểm. Chiến thắng tại Camp Nou giúp Real Madrid tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu và gia tăng sức ép trong cuộc đua vô địch.

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Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 sau vòng 10.

Betis đứng thứ tư với 20 điểm, trong khi Real Sociedad xếp thứ năm với 19 điểm. Sevilla đứng thứ sáu với 14 điểm sau 9 trận. Ở nhóm cuối bảng, Espanyol đứng thứ 18 với 8 điểm, Valencia xếp thứ 19 với 6 điểm, còn Malaga đứng cuối với 5 điểm sau 10 trận.

Cuộc đua vô địch La Liga đang diễn ra gay cấn khi khoảng cách giữa ba đội dẫn đầu khá sít sao. Barcelona vẫn nắm lợi thế, nhưng Atletico Madrid và Real Madrid hoàn toàn có thể thay đổi cục diện trong những vòng đấu tiếp theo.

PV/VOV.VN
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