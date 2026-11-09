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Bảng xếp hạng La Liga mới nhất: Barca củng cố ngôi đầu, Real Madrid vượt Atletico

Thứ Hai, 06:35, 09/11/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất, Barca củng cố ngôi đầu, Real Madrid vượt Atletico Madrid để chiếm vị trí nhì bảng.

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Fermin Lopez tỏa sáng giúp Barca thắng ngược Atletico Madrid. (Ảnh: Reuters)

Trong trận đấu tâm điểm vòng 12 La Liga, Barca đã giành chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid. Tiền vệ Fermin Lopez là người hùng giúp đội bóng xứ Catalan lội ngược dòng trong chuyến làm khách tại Wanda Metropolitano với cú đúp ở phút 45 và 66, sau khi Giuliano Simeone mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 10.

Với chiến thắng này, Barca tiếp tục dẫn đầu cuộc đua vô địch La Liga với 33 điểm sau 12 trận. Đội bóng xứ Catalan hơn 3 điểm so với Real Madrid và hơn 5 điểm so với Atletico Madrid trên bảng xếp hạng.

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Cập nhật bảng xếp hạng La Liga sau loạt trận rạng sáng 9/11

Atletico Madrid không chỉ bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga khi thua ngược trên sân nhà, mà còn "hít khói" Barca trên đường đua vô địch và bị Real Madrid chiếm mất vị trí nhì bảng. Đoàn quân của HLV Diego Simeone rơi xuống vị trí thứ 3 khi có 28 điểm.

Atletico Madrid cũng bị đội đứng thứ 4 là Real Betis thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm. Trong khi đó, Sociedad đang đứng thứ 5 với 22 điểm.

Đường đua giành vé dự Cúp châu Âu mùa tới rất căng thẳng khi khoảng cách từ vị trí thứ 6 của Sevilla (18 điểm) tới vị trí thứ 9 của Deportivo (15 điểm) chỉ là một chiến thắng.

Ở cuộc đua trụ hạng, Levante vươn lên chiếm vị trí an toàn khi có 21 điểm. Elche rơi xuống nhóm rớt hạng cùng Valencia và Malaga.

 

Hoàng Long/VOV.VN
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