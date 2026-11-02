Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất: Arsenal vươn lên dẫn đầu

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 tính đến sáng 2/11, chứng kiến Arsenal củng cố ngôi đầu với 24 điểm, hơn Man City 3 điểm và bỏ xa Liverpool tới 9 điểm. Chiến thắng 1-0 ngay tại Anfield giúp thầy trò HLV Mikel Arteta tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua vô địch, trong khi Liverpool tiếp tục gặp khó khăn khi rơi xuống vị trí thứ 5.

Arsenal thắng 1-0 Liverpool.

Ở trận đại chiến vòng 9, Arsenal đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Kai Havertz ở phút 16. Sau khi có bàn dẫn trước, Pháo thủ chủ động tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hóa giải thành công sức ép từ đội chủ nhà.

Liverpool tung ra tới 17 cú dứt điểm nhưng không có lần nào đưa bóng đi trúng đích. Hàng phòng ngự Arsenal duy trì sự tập trung và bảo vệ thành công cách biệt mong manh đến hết trận.

Arsenal xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Sau 9 vòng đấu, Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng với 24 điểm, đạt thành tích 8 chiến thắng và 1 thất bại. Man City đứng thứ hai với 21 điểm, trong khi Brighton xếp thứ ba với 19 điểm. Chelsea đứng thứ tư với 16 điểm.

Liverpool hiện xếp thứ 5 với 15 điểm, kém Arsenal 9 điểm. Thất bại ngay trên sân nhà khiến thầy trò HLV Andoni Iraola gặp thêm áp lực trong cuộc đua bám đuổi nhóm đầu.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 tính đến sáng 2/11.

Ở những vị trí tiếp theo, Brentford đứng thứ 6 với 14 điểm. Bournemouth, Tottenham và Aston Villa cùng có 12 điểm, lần lượt xếp từ thứ 7 đến thứ 9.

Ở cuối bảng xếp hạng, Nottingham Forest đứng thứ 19 với 6 điểm, còn Sunderland xếp cuối với 5 điểm. Manchester United cũng chưa có khởi đầu như kỳ vọng khi chỉ đứng thứ 17 với 7 điểm.

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