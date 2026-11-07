Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất: Everton gây ấn tượng mạnh

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất

Sáng nay (7/11), Everton ngược dòng đánh bại Coventry với tỷ số 3-1 trong trận đấu sớm vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Chiến thắng này giúp Everton leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Coventry bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 52. Yann Gboho là người lập công, đưa đội khách vươn lên dẫn 1-0. Tuy nhiên, Everton chỉ mất 4 phút để tìm được bàn gỡ. Phút 56, Thierno Barry dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Vitaliy Mykolenko, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 tính đến sáng 7/11.

Tiền đạo người Pháp tiếp tục trở thành tâm điểm khi ghi bàn thứ hai ở phút 61 cho Everton. Đến phút 81, Kiernan Dewsbury-Hall tận dụng đường chuyền của Thierno Barry để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Dù Coventry kiểm soát bóng và tung ra nhiều cú dứt điểm hơn, Everton vẫn cho thấy sự sắc bén trong khâu tận dụng cơ hội. Ba điểm trọn vẹn giúp Everton leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Trong khi đó, Coventry đứng hạng 16 với 9 điểm.