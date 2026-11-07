English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất: Everton gây ấn tượng mạnh

Thứ Bảy, 05:23, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, Everton leo lên vị trí thứ 5 sau chiến thắng 3-1 trước Coventry ở trận đấu sớm vòng 10 diễn ra sáng 7/11.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất

Sáng nay (7/11), Everton ngược dòng đánh bại Coventry với tỷ số 3-1 trong trận đấu sớm vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Chiến thắng này giúp Everton leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Coventry bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 52. Yann Gboho là người lập công, đưa đội khách vươn lên dẫn 1-0. Tuy nhiên, Everton chỉ mất 4 phút để tìm được bàn gỡ. Phút 56, Thierno Barry dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Vitaliy Mykolenko, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

bang xep hang ngoai hang anh 2026 2027 moi nhat everton gay an tuong manh hinh anh 1
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 tính đến sáng 7/11.

Tiền đạo người Pháp tiếp tục trở thành tâm điểm khi ghi bàn thứ hai ở phút 61 cho Everton. Đến phút 81, Kiernan Dewsbury-Hall tận dụng đường chuyền của Thierno Barry để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1.

Dù Coventry kiểm soát bóng và tung ra nhiều cú dứt điểm hơn, Everton vẫn cho thấy sự sắc bén trong khâu tận dụng cơ hội. Ba điểm trọn vẹn giúp Everton leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Trong khi đó, Coventry đứng hạng 16 với 9 điểm.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27: Nóng bỏng cuộc đua vô địch
Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27: Nóng bỏng cuộc đua vô địch

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27: Arsenal tiếp đón Hull City trên sân nhà Emirates, trong khi Man City có chuyến làm khách trên sân của Nottingham.

Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27: Nóng bỏng cuộc đua vô địch

Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27: Nóng bỏng cuộc đua vô địch

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 10 Ngoại hạng Anh 2026/27: Arsenal tiếp đón Hull City trên sân nhà Emirates, trong khi Man City có chuyến làm khách trên sân của Nottingham.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Gay cấn cuộc đua dự Cúp châu Âu
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Gay cấn cuộc đua dự Cúp châu Âu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu mùa tới trở nên sôi động sau khi Everton thắng Newcastle 1-0.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Gay cấn cuộc đua dự Cúp châu Âu

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Gay cấn cuộc đua dự Cúp châu Âu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu mùa tới trở nên sôi động sau khi Everton thắng Newcastle 1-0.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất: Arsenal vươn lên dẫn đầu
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất: Arsenal vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027, Arsenal vươn lên dẫn đầu sau chiến thắng 1-0 trước Liverpool.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất: Arsenal vươn lên dẫn đầu

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất: Arsenal vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027, Arsenal vươn lên dẫn đầu sau chiến thắng 1-0 trước Liverpool.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Brighton gia nhập cuộc đua vô địch
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Brighton gia nhập cuộc đua vô địch

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, Brighton gia nhập cuộc đua vô địch sau khi thắng Man City 1-0 ngay trên sân Etihad.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Brighton gia nhập cuộc đua vô địch

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Brighton gia nhập cuộc đua vô địch

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, Brighton gia nhập cuộc đua vô địch sau khi thắng Man City 1-0 ngay trên sân Etihad.

Kết quả Ngoại hạng Anh: Hàng công kém duyên, Man City thua cay đắng Brighton
Kết quả Ngoại hạng Anh: Hàng công kém duyên, Man City thua cay đắng Brighton

VOV.VN - Ayari ghi bàn giúp Brighton giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách của Man City tại vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Kết quả Ngoại hạng Anh: Hàng công kém duyên, Man City thua cay đắng Brighton

Kết quả Ngoại hạng Anh: Hàng công kém duyên, Man City thua cay đắng Brighton

VOV.VN - Ayari ghi bàn giúp Brighton giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách của Man City tại vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm nay 31-10: 10 người của MU gục ngã trước Chelsea
Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm nay 31-10: 10 người của MU gục ngã trước Chelsea

VOV.VN - Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm nay 31-10: 10 người của MU gục ngã trước Chelsea trên sân vận động Stamford Bridge, Anh.

Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm nay 31-10: 10 người của MU gục ngã trước Chelsea

Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm nay 31-10: 10 người của MU gục ngã trước Chelsea

VOV.VN - Kết quả vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm nay 31-10: 10 người của MU gục ngã trước Chelsea trên sân vận động Stamford Bridge, Anh.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế