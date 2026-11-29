Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 mới nhất: MU nguy cơ xuống hạng

Thất bại nặng nề 0-4 trước Brentford ở vòng 12 Ngoại hạng Anh 2026/27 khiến MU tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Với vỏn vẹn 8 điểm, đội bóng thành Manchester vẫn đứng thứ 19 và đối diện nguy cơ phải xuống hạng.

MU trải qua trận thứ 3 liên tiếp phải nhận đến 4 bàn thua tại Ngoại hạng Anh 2026/27 (Ảnh: Reuters)

Dù nhập cuộc đầy quyết tâm và chủ động đẩy cao đội hình, MU lại sớm để Brentford khai thông thế bế tắc. Phút 19, Ouattara phối hợp ăn ý để Wilson xử lý khéo léo, vượt qua Maguire và Yoro trước khi tung cú volley chân phải đánh bại thủ môn Senne Lammens.

Đội khách tiếp tục khai thác những khoảng trống nơi hàng phòng ngự MU để nhân đôi cách biệt ở phút 32. Ouattara bứt tốc bên cánh phải, vượt qua Lisandro rồi căng ngang thuận lợi cho Wilson dứt điểm cận thành.

Sau giờ nghỉ, MU nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể cải thiện tình hình. Trong khi hàng công vẫn bế tắc, hàng thủ đội chủ nhà tiếp tục mắc sai lầm, để Ajer nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 82 trước khi Schade ấn định chiến thắng 4-0 cho Brentford ở phút 90+1.

Kết quả này khiến MU vẫn giậm chân ở vị trí thứ 19 với 8 điểm. Quỷ đỏ chỉ hơn đội cuối bảng Crystal Palace đúng 1 điểm, dù đã thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận.

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 mới nhất tính đến sáng 29/11.

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