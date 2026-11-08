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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal bỏ xa Man City 6 điểm

Chủ Nhật, 06:15, 08/11/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 8/11, Arsenal bỏ xa Man City 6 điểm sau những diễn biến của vòng 10.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 8/11 chứng kiến Arsenal bỏ xa Man City 6 điểm sau những diễn biến của vòng 10. 

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Arsenal thắng nhọc Hull City 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Odegaard ở phút 73 của trận đấu. Bàn thắng đến với Arsenal khi Madueke tung ra cú sút rất căng, Tzolakis không thể bắt dính, bóng bật ra đến đúng vị trí Odegaard và cầu thủ người Na Uy đã đá bồi tung lưới Hull City. 

Với thắng lợi này, Arsenal có 27 điểm sau 10 vòng đấu, củng cố vững chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng trước khi Ngoại hạng Anh bước vào quãng nghỉ FIFA Days. 

Pháo thủ tạm bỏ xa Man City 6 điểm khi thầy trò HLV Maresca có trận thua thứ ba liên tiếp ở đấu trường cao nhất nước Anh với thất bại 1-3 trên sân Nottingham Forest. 

Ngay phút thứ 6, Gvardiol mất bóng rất nguy hiểm ở sân nhà. Cunha là người cướp được, sau đó anh đi bóng và dứt điểm cực kì tự tin, mở tỷ số cho Nottingham Forest.

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Đến phút 18, bàn nhân đôi cách biệt đến với Nottingham Forest. Delap độc diễn từ giữa sân, sau đó sút quyết đoán vào góc khó. Phải bước sang hiệp hai, Man City mới tìm được bàn rút ngắn cách biệt. Phút 52, tình huống đưa bóng vào của Doku bị hậu vệ đối phương chặn lại, nhưng bóng bật ra và Cherki kịp băng đến sút tung lưới Nottingham Forest.

Tuy vậy, Nottingham Forest đã có được bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 ở phút 73 nhờ pha ghi bàn của Delap. Trận thua trước Forest khiến Man City thất thế rõ rệt trong cuộc đua vô địch. 

PV/VOV.VN
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